Топ-5 причин, чому після пробіжки болить голова

У деяких людей, які вирішили щоранку чи щовечора бігати, під час пробіжки погіршується стан.

Головний біль під час або після фізичних навантажень може з'являтися з різних причин, передає НВ.

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1. Головний біль може виникати через проблеми з судинами. Адже під час тренувань судини розширюються і посилюється кровотік, що створює тиск.Також він виникатиме, якщо ви страждаєте від мігрені.

2. Електролітний дисбаланс теж може стати причиною виникнення головного болю. Особливо, якщо ви бігаєте на довгі дистанції або у спеку, адже організм втрачає воду та життєво необхідні мікроелементи калій, кальцій та магній.

Аби цього уникнути, тренери рекомендують пити спортивні напої – ізотоніки, збагачені мікроелементами.

3. Зневоднення організму, так як і під час похмілля, викликає головний біль. Тож вживайте протягом усього дня достатню кількість води.

4. А ще головний біль може з'явитися, якщо у вас низький рівень цукру в крові. Не забувайте робити легкі перекуси (наприклад, тост з арахісовоюї пастою) за 2 години до початку тренування та через 20 хвилин після закінчення пробіжки (протеїновий коктейль, шоколадне молоко тощо).

5. М'язові спазми можуть виникнути через погану бігову форму – слабка стопа, погана постава або неправильна техніка бігу. Це може призвести до болю у ділянці таза, в суглобах, спині. І саме гіпертонус м'язів у шийному відділі може призвести до головного болю.

Профілактика головного болю - відвідуйте масажі;

- працюйте з тренером над технікою бігу і спеціальними вправами, які зміцнять стопу і виправлять поставу;

- робіть розтяжку до і після пробіжки.

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