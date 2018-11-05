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      Топ-5 причин, чому після пробіжки болить голова

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      Топ-5 причин, чому болить голова після пробіжки
      Топ-5 причин, чому болить голова після пробіжки / unsplash.com

      У деяких людей, які вирішили щоранку чи щовечора бігати, під час пробіжки погіршується стан.

      Головний біль під час або після фізичних навантажень може з'являтися з різних причин, передає НВ.

      Читайте також: Як тривалість життя залежить від ваги

      1. Головний біль може виникати через проблеми з судинами. Адже під час тренувань судини розширюються і посилюється кровотік, що створює тиск.Також він виникатиме, якщо ви страждаєте від мігрені. 

      via GIPHY

      2. Електролітний дисбаланс теж може стати причиною виникнення головного болю. Особливо, якщо ви бігаєте на довгі дистанції або у спеку, адже організм втрачає воду та життєво необхідні мікроелементи калій, кальцій та магній.

      Аби цього уникнути, тренери рекомендують пити спортивні напої – ізотоніки, збагачені мікроелементами.

      3. Зневоднення організму, так як і під час похмілля, викликає головний біль. Тож вживайте протягом усього дня достатню кількість води.

      4. А ще головний біль може з'явитися, якщо у вас низький рівень цукру в крові. Не забувайте робити легкі перекуси (наприклад, тост з арахісовоюї пастою) за 2 години до початку тренування та через 20 хвилин після закінчення пробіжки (протеїновий коктейль, шоколадне молоко тощо).

      via GIPHY

      5. М'язові спазми можуть виникнути через погану бігову форму – слабка стопа, погана постава або неправильна техніка бігу. Це може призвести до болю у ділянці таза, в суглобах, спині. І саме гіпертонус м'язів у шийному відділі може призвести до головного болю.

       
      Профілактика головного болю
      - відвідуйте масажі;
      - працюйте з тренером над технікою бігу і спеціальними вправами, які зміцнять стопу і виправлять поставу;
      - робіть розтяжку до і після пробіжки.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Поради Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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