19:11
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • понеділок
    26°C 19°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

ТОП-5 продуктів для молодості шкіри

443 Читать новость на русском
ТОП-5 продуктів для молодості шкіри
/ ukrhealth.net

Те, що ми їмо, безпосередньо відображається на роботі організму та стані шкіри. А правильний раціон харчування допоможе зберігати шкіру довше пружною та свіжою.

Одним з таких продуктів є кисломолочні продукти, які містять пробіотики, цінні для мікрофлори шлунку, передає "Країна здоров'я".

Читайте також: Американські вчені назвали речовину, яка може забезпечити довголіття

Злагоджена робота шлунка і кишечника вбережуть шкіру від вугрів, акне, алергічних висипів, ранньої появи зморшок і заломів шкіри.

Щоб утримати в шкірі вологу, обов'язково необхідні жири. І найкраще джерело тваринного жиру – це риба, яка містить омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, які тонізують шкіру і надають їй пружності та еластичності.

Не менш цінним продуктом для шкіри є капуста брокколі, яка містить багато заліза і цинку. Ці елементи уповільнюють можливість утворюватись новим зморшкам, сприяють оновленню клітин шкіри та швидкому загоєнню ранок та тріщин.

Мед нормалізує гормональний баланс в організмі, що позначається на шкірі, адже він містить вітаміни та мікроелементи, які сприяють омолодженню.

Горіхи містять багато рослинних жирів, які забезпечать шкірі пружність та здоровий колір. Окрім того, рослинні жири відмінно діють на кровоносну систему.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Краса Красиве тіло Довголіття
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
сьогодні, 19:01 Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
Блог Медіа 63
Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
сьогодні, 18:02 Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
Анастасія Можаровська 815
Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
сьогодні, 16:01 Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
Катерина Одарченко 397
Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло очільника МВС
сьогодні, 14:00 Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло очільника МВС
Єгор Соболєв 1027
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сьогодні, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 1970
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук