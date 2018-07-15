ТОП-5 продуктів для молодості шкіри

Те, що ми їмо, безпосередньо відображається на роботі організму та стані шкіри. А правильний раціон харчування допоможе зберігати шкіру довше пружною та свіжою.

Одним з таких продуктів є кисломолочні продукти, які містять пробіотики, цінні для мікрофлори шлунку, передає "Країна здоров'я".

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Злагоджена робота шлунка і кишечника вбережуть шкіру від вугрів, акне, алергічних висипів, ранньої появи зморшок і заломів шкіри.

Щоб утримати в шкірі вологу, обов'язково необхідні жири. І найкраще джерело тваринного жиру – це риба, яка містить омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, які тонізують шкіру і надають їй пружності та еластичності.

Не менш цінним продуктом для шкіри є капуста брокколі, яка містить багато заліза і цинку. Ці елементи уповільнюють можливість утворюватись новим зморшкам, сприяють оновленню клітин шкіри та швидкому загоєнню ранок та тріщин.

Мед нормалізує гормональний баланс в організмі, що позначається на шкірі, адже він містить вітаміни та мікроелементи, які сприяють омолодженню.

Горіхи містять багато рослинних жирів, які забезпечать шкірі пружність та здоровий колір. Окрім того, рослинні жири відмінно діють на кровоносну систему.

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