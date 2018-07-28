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Топ-5 продуктів для стрункої фігури, які варто їсти кожен день: поради Маші Єфросиніної

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Поради Маші Єфросиніної щодо харчування
Поради Маші Єфросиніної щодо харчування / Фото з вільних джерел

Правильне харчування стало своєрідним трендом у світі. Відтак блогери, експерти та знаменитості радо діляться своїми секретами. Рекомендації щодо харчування дала і телеведуча Маша Єфросиніна, яка розповіла, які продукти вживає щодня.

Надихнули Машу Єфросиніну на створення чергової "п'ятірочки" люди, які сиділи за сусіднім столиком в ресторані. Українці активно обговорювали раціон телеведучої, стверджуючи, що вона вегетаріанка, або ж вживає тільки сирі продукти. Розвінчати міфи взялась сама Маша Єфросиніна, яка розповіла, які топ-5 продуктів завжди є в її холодильнику.

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Фрукти


Харчування від Маші Єфросиніної

Багато людей вважають, що фрукти низькокалорійні та не шкодять фігурі. Маша Єфросиніна взялась розвінчувати цей міф, адже продукт містить багато фруктози, що інколи шкідливіша за звичайний цукор. Тому блогер і телеведуча радить не зловживати фруктами та їсти їх до обіду. 

"Фрукти можуть зашкодити, адже в них міститься багато фруктози, яка інколи ще більше шкодить, ніж цукор. Їх потрібно вживати до обіду: до супу, котлети, гречаної каші, хліба. Фрукти створюють бродіння, яке згубно впливає на ваше травлення і викидає токсини. А от якщо за 20 хвилин до їди ви скуштуєте фруктовий салат, чи банан, чи яблуко, то ваш організм насититься, тому порція обіду буде менша, та отримає необхідні вітаміни", – стверджує Маша Єфросиніна. 

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Овочі


Корисні поради Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна ділить овочі на сирі та приготовані. Сирі овочі вона рекомендує вживати зранку або вдень, а вже на вечерю ці продукти повинні бути приготовані – зварені чи запечені. За рекомендацією телеведучої, овочі повинні складати понад 70% щоденного раціону. 

Коли я сиділа на дієтах і в мене була страшна залежність від солодкого, дієтологи рекомендували навіть цукерку з'їдати з салатом, що мене дуже шокувало. Вони казали, що велика кількість салату, особливо зеленого, здатна допомогти перетравити навіть складні вуглеводи,
– згадала Маша Єфросиніна. 

Телеведуча поділилась чудовим лайфхаком: овочі вона вживає у супах-пюре, які є корисною альтернативою для ланчу, замінивши бутерброди чи снеки.

Мигдальний горіх


Мигдальний горіх

В цих горіхах багато вітамінів та корисних елементів. Мигдаль ще називають жіночим, бо від нього людина не набирає зайву вагу. Однак не варто зловживати цим продуктом та їсти не більше горіхів, аніж поміщається в жменьку.

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Злаки


Злаки варто їсти при схудненні

"Я не надто категорична проти глютену. Відмова від нього – це нісенітниця, бо ви залишаєте свій організм без клітковини та багатьох мікроелементів, які містяться в злаках. Якщо ж є неперносимість глютену, то варто рятуватись від нього, в інших випадках – їжте його на здоров'я", – розповіла Маша Єфросиніна. 

Зірка не радить їсти круасани, білий хліб чи булочки з начинками, а хліб зі злаками чи кашу. Однак потрібно це робити в першій половині дня.

Білки

Раціон Маші Єфросиніної на 30 – 40% складається з білків. Зірка почергово їсть рибу, сири та м'ясо птиці. 

"Кілька разів на тиждень я їм рибу, рідше м'ясо птиці і практично кожного дня шматочок сиру чи творогу, або ж інший кисломолочний продукт", – зізналась Маша Єфросиніна. 

Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної про здорове харчування:

 

Теги: Здоров'я Новини України LifeStyle Маша Єфросиніна Здорове харчування Дієти
Джерело: 24 Канал
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