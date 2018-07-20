Топ-5 продуктів, від яких хилить на сон

Те, що ми їмо, буквально впливає на самопочуття, фізичну і розумову працездатність, якість імунітету, обмін речовин. А ще їжа може хилити на сон. Та якщо ввечері це добре, то вдень може суттєво заважати.

Одні продукти бадьорять, а інші – викликають втому і апатію. Тож дієтологи розповіли, які продукти найкраще споживати ввечері, передає Мedaboutme.

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1. Овочевий салат втамує голод, а ще перед сном ви не з'їсте забагато калорій, адже найбільшу частину добової норми калорій необхідно отримати за сніданком і обідом.

В обід овочевий салат, заправлений олією чи соусом, може спровокувати сонливість і занепад сил – у ньому замало калорійності для підтримки працездатності.

Але якщо салату дуже хочеться – додайте до нього поживних інгредієнтів: грибів, м'яса, картоплі, бобових, яєць, кукурудзи.

2. Чашку молока не варто пити протягом дня, адже це напій, від якого хилить на сон. З віком організму стає важче засвоювати молочний білок.

Освіжитись можна кисломолочними продуктами, які покращують травлення, мікрофлору і моторику кишечника.

3. Шоколадно-горіховий десерт містить велику кількість магнію, а цей мінерал розслабляє м'язові тканини.

4. Якщо через насичений робочий графік протягом дня їсти з затримками і на ходу – у вас не буде сил працювати, організм захоче спати. І висококалорійна ситна вечеря не врятує – це порушить процес сну, адже шлунок всю ніч перетравлюватиме спожиту їжу.

5. Зловживання солодкими і калорійними продуктами харчування протягом дня теж не подарують заряд – спершу захочеться подрімати.

Чим калорійніша страва – тим сильніше хотітиметься спати. Тож стежте за добовою нормою калорій – це допоможе збалансувати харчування і почуватись бадьоро.

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