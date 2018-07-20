07:56
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
24°C 17°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Топ-5 продуктів, від яких хилить на сон

191 Читать новость на русском
Топ-5 продуктів, від яких хилить на сон
Топ-5 продуктів, від яких хилить на сон / stm.net.ua

Те, що ми їмо, буквально впливає на самопочуття, фізичну і розумову працездатність, якість імунітету, обмін речовин. А ще їжа може хилити на сон. Та якщо ввечері це добре, то вдень може суттєво заважати.

Одні продукти бадьорять, а інші – викликають втому і апатію. Тож дієтологи розповіли, які продукти найкраще споживати ввечері, передає Мedaboutme.

Читайте також: 5 буденних звичок, які викликають здуття живота

1. Овочевий салат втамує голод, а ще перед сном ви не з'їсте забагато калорій, адже найбільшу частину добової норми калорій необхідно отримати за сніданком і обідом.

В обід овочевий салат, заправлений олією чи соусом, може спровокувати сонливість і занепад сил – у ньому замало калорійності для підтримки працездатності.

Але якщо салату дуже хочеться – додайте до нього поживних інгредієнтів: грибів, м'яса, картоплі, бобових, яєць, кукурудзи.

via GIPHY

2. Чашку молока не варто пити протягом дня, адже це напій, від якого хилить на сон. З віком організму стає важче засвоювати молочний білок. 

Освіжитись можна кисломолочними продуктами, які покращують травлення, мікрофлору і моторику кишечника.

via GIPHY

3. Шоколадно-горіховий десерт містить велику кількість магнію, а цей мінерал розслабляє м'язові тканини. 

4. Якщо через насичений робочий графік протягом дня їсти з затримками і на ходу – у вас не буде сил працювати, організм захоче спати. І висококалорійна ситна вечеря не врятує – це порушить процес сну, адже шлунок всю ніч перетравлюватиме спожиту їжу.

5. Зловживання солодкими і калорійними продуктами харчування протягом дня теж не подарують заряд – спершу захочеться подрімати.

Чим калорійніша страва – тим сильніше хотітиметься спати. Тож стежте за добовою нормою калорій – це допоможе збалансувати харчування і почуватись бадьоро.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук