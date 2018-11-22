ТОП-5 продуктів, які допоможуть подолати порушеня травлення

При розладі шлунку допоможуть спеціальні продукти, які дозволять відновити водно-сольовий баланс і нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

Про це повідомляє Healthystyle.

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Рис

При порушені травлення найкраще вживати звичайний варений рис. Він стабілізує діяльність ШКТ, поглинає гази і кислоти, чим сприяє припиненню діареї.



Користь рису у боротьбі з діареєю

Курячий бульйон

Курячий бульйон рекомендують фахівці при діареї, так як він чудово перетравлюється і сприяє виведенню токсинів. Курка володіє високою харчовою цінністю і чудово живить ослаблений організм.

Вівсянка

Завдяки обволікаючим властивостям вівсяної каші робота травної системи відновлюється швидше. Тільки пам'ятай, що при діареї необхідно харчуватися вівсянкою без цукру, звареною на воді, а не на молоці.



Вівсянка допоможе при порушені травлення

Трав'яний чай

М'ята заспокоює кишечник і полегшує спазми в шлунку, а ромашка надає антибактеріальну дію. Таким чином, чашка теплого чаю, до складу якого входить один з цих інгредієнтів, надає сприятливу дію на організм.

Натуральний йогурт і кефір

Ці кисломолочні продукти містять пробіотики, які відновлюють мікрофлору кишечника і дозволяють налагодити нормальне травлення. Головне, вибирати йогурт і кефір без цукру та інших добавок.



Йогурт і кефір відновлюють мікрофлору кишечника

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