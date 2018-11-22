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      ТОП-5 продуктів, які допоможуть подолати порушеня травлення

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      Продукти, які допоможуть при порушені травлення
      Продукти, які допоможуть при порушені травлення / supersupplementstore.com.au/

      При розладі шлунку допоможуть спеціальні продукти, які дозволять відновити водно-сольовий баланс і нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

      Про це повідомляє Healthystyle.

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      Рис

      При порушені травлення найкраще вживати звичайний варений рис. Він стабілізує діяльність ШКТ, поглинає гази і кислоти, чим сприяє припиненню діареї.

      Користь рису
      Користь рису у боротьбі з діареєю

      Курячий бульйон

      Курячий бульйон рекомендують фахівці при діареї, так як він чудово перетравлюється і сприяє виведенню токсинів. Курка володіє високою харчовою цінністю і чудово живить ослаблений організм.

      Вівсянка

      Завдяки обволікаючим властивостям вівсяної каші робота травної системи відновлюється швидше. Тільки пам'ятай, що при діареї необхідно харчуватися вівсянкою без цукру, звареною на воді, а не на молоці.

      Вівсянка допоможе при порушені травлення
      Вівсянка допоможе при порушені травлення

      Трав'яний чай

      М'ята заспокоює кишечник і полегшує спазми в шлунку, а ромашка надає антибактеріальну дію. Таким чином, чашка теплого чаю, до складу якого входить один з цих інгредієнтів, надає сприятливу дію на організм.

      Натуральний йогурт і кефір

      Ці кисломолочні продукти містять пробіотики, які відновлюють мікрофлору кишечника і дозволяють налагодити нормальне травлення. Головне, вибирати йогурт і кефір без цукру та інших добавок.


      Йогурт і кефір відновлюють мікрофлору кишечника

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здорове життя Лікування Здоров'я Поради Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: 24 Канал
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