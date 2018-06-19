Топ-5 продуктів, які сприяють появі зморшок

Кожна жінка витрачає години свого часу та чимало коштів на боротьбу зі зморшками. Та причиною цього може бути раціон.

Людина щодня вживає продукти, які впливають на її шкіру. Однак деякі з них мають негативний вплив на обличчя, прискорюючи появу зморшок. До таких, за словами експертів, належать кава, чай, молоко, спеції та цукор.

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Фахівці переконані, що солодощі, в яких міститься цукор та підсолоджувачі – одні з винуватців ранньої появи зморшок. Шкідливіший від ласощів тільки ультрафіолет. Під час засвоєння цукру виникає так зване явище глікування, внаслідок якого в організмі руйнуються молекули колагену. Відтак шкіра стає менш гладкою та пружною, що спричиняє появу зморшок, особливо, на лобі.

Не менш шкідливими є підсолоджувачі. Вони можуть бути причиною запалення шкіри та появи мішків під очима.



Солодощі впливають на стан шкіри

Як не дивно, але й молочні продукти впливають на стан шкіри. У деяких людей вживання молока може спровокувати появу вугрів на обличчі та почервоніння. При цьому не всі страждали від непереносимості лактози.

Пряна їжа з великою кількістю спецій активізує кровообіг в організмі. Відтак люди з природженою схильністю до куперозу можуть зіткнутись з розривом дрібних судин, які не витримують від насиченого потоку крові. Через це виникають і проблеми зі шкірою обличчя, зокрема, зморшками.

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Щоденні напої – кава та чай – теж можуть призвести до появи зморшок. Як відомо, вони активізують сечовиділення, що в свою чергу призводить до зневоднення. Водний баланс в організмі безпосередньо впливає на стан шкіри. Відтак брак рідини призводить до втрати еластичності шкіри та появи зморшок.