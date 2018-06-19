11:06
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Топ-5 продуктів, які сприяють появі зморшок

534 Читать новость на русском
Топ-5 продуктів, які сприяють появі зморшок
Топ-5 продуктів, які сприяють появі зморшок

Кожна жінка витрачає години свого часу та чимало коштів на боротьбу зі зморшками. Та причиною цього може бути раціон.

Людина щодня вживає продукти, які впливають на її шкіру. Однак деякі з них мають негативний вплив на обличчя, прискорюючи появу зморшок. До таких, за словами експертів, належать кава, чай, молоко, спеції та цукор. 

Читайте також: 10 продуктів, які збережуть шкіру від зморшок

Фахівці переконані, що солодощі, в яких міститься цукор та підсолоджувачі – одні з винуватців ранньої появи зморшок. Шкідливіший від ласощів тільки ультрафіолет. Під час засвоєння цукру виникає так зване явище глікування, внаслідок якого в організмі руйнуються молекули колагену. Відтак шкіра стає менш гладкою та пружною, що спричиняє появу зморшок, особливо, на лобі. 

Не менш шкідливими є підсолоджувачі. Вони можуть бути причиною запалення шкіри та появи мішків під очима. 


Солодощі впливають на стан шкіри

Як не дивно, але й молочні продукти впливають на стан шкіри. У деяких людей вживання молока може спровокувати появу вугрів на обличчі та почервоніння. При цьому не всі страждали від непереносимості лактози. 

Пряна їжа з великою кількістю спецій активізує кровообіг в організмі. Відтак люди з природженою схильністю до куперозу можуть зіткнутись з розривом дрібних судин, які не витримують від насиченого потоку крові. Через це виникають і проблеми зі шкірою обличчя, зокрема, зморшками. 

Читайте також: 7 щоденних продуктів, які легко знімають набряки

Щоденні напої – кава та чай – теж можуть призвести до появи зморшок. Як відомо, вони активізують сечовиділення, що в свою чергу призводить до зневоднення. Водний баланс в організмі безпосередньо впливає на стан шкіри. Відтак брак рідини призводить до втрати еластичності шкіри та появи зморшок. 

Теги: LifeStyle Здорове життя Здорове харчування Краса
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 61
Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень
сьогодні, 09:00 Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень
Тетяна Мартинюк 273
Ми всі однакові чи рівноправні?
сьогодні, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 277
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 червня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 1061
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
18 червня, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 2076
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук