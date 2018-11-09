Топ-5 продуктів, які зміцнять здоров'я нирок

Американські дослідники склали список продуктів, що будуть корисними для здоров’я нирок.

Ці продукти можуть не лише підтримувати роботу нирок, а і її полегшувати, пише портал 24apteka.

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5. Крес-салат

Він містить каротин, вітаміни А, Е, С, К, D, РР, вітаміни групи B – майже все; мінерали - фосфор, кальцій, магній, залізо, йод; білки, цукру, вуглеводи, ефірні олії.

4. Журавлина

Ягоди журавлиний допоможуть нормалізувати та очистити нирки. Вони володіють сечогінним ефектом. Журавлина м’яко очистить нирки від солей, піску та каменів.



Журавлина

3. Виноград

Цей продукт містить велику кількість калію. Виноград корисний не лише для нирок, а й для організму загалом.

2. Гарбуз

Завдяки цьому продукту організм швидше відновлюється після перенесених хвороб, оскільки швидко виводить токсини з організму. Гарбуз володіє сечогінним ефектом.

1. Кавун

Він має сечогінний ефект і корисний для очищення всього організму. Ягоду можна вживати і при наявності ниркових захворювань, оскільки кавун покращує роботу нирок та нормалізує кислотно-лужний баланс.

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