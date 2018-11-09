11:54
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Топ-5 продуктів, які зміцнять здоров'я нирок

      111 Читать новость на русском
      Топ-5 продуктів, які зміцнять здоров'я нирок
      Топ-5 продуктів, які зміцнять здоров'я нирок / blijfactief.be

      Американські дослідники склали список продуктів, що будуть корисними для здоров’я нирок.

      Ці продукти можуть не лише підтримувати роботу нирок, а і її полегшувати, пише портал 24apteka.

      Читайте також: Виявили фактор, що значно збільшує ризик розвитку старечого недоумства

      5. Крес-салат

      Він містить каротин, вітаміни А, Е, С, К, D, РР, вітаміни групи B – майже все; мінерали - фосфор, кальцій, магній, залізо, йод; білки, цукру, вуглеводи, ефірні олії.

      4. Журавлина

      Ягоди журавлиний допоможуть нормалізувати та очистити нирки. Вони володіють сечогінним ефектом. Журавлина м’яко очистить нирки від солей, піску та каменів.

      Журавлина
      Журавлина

      3. Виноград

      Цей продукт містить велику кількість калію. Виноград корисний не лише для нирок, а й для організму загалом.

      2. Гарбуз

      Завдяки цьому продукту організм швидше відновлюється після перенесених хвороб, оскільки швидко виводить токсини з організму. Гарбуз володіє сечогінним ефектом.

      1. Кавун

      Він має сечогінний ефект і корисний для очищення всього організму. Ягоду можна вживати і при наявності ниркових захворювань, оскільки кавун покращує роботу нирок та нормалізує кислотно-лужний баланс.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Профілактика захворювань Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      сьогодні , 11:01 Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      Настя Сукач 2348
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Не відцуралися мови: топ-5 голлівудських зірок, які розмовляють українською
      сьогодні , 09:00 Не відцуралися мови: топ-5 голлівудських зірок, які розмовляють українською
      Юлія Девда
      "Укрпошта" – безнадійна
      сьогодні , 08:40 "Укрпошта" – безнадійна
      Артем Овдієнко
      Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      сьогодні , 02:01 Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      Блог Медіа
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук