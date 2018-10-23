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      Топ-5 речей, які повинна знати та вміти сучасна жінка

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      Що повинна знати сучасна жінка
      Що повинна знати сучасна жінка / 4mama.ua

      Після того, як Маша Єфросиніна покинула шоу "Танці з зірками 2018", вона повернулась до своїх соціальних проектів та улюбленого блогу. Відтак у мережі з'явилась перша "п'ятірочка" порад від телеведучої, опублікована після творчої паузи.

      Маша Єфросиніна мала вдосталь часу, щоб обдумати багато тем, переосмислити чимало питань та вирішила дати найактуальніші, на її думку, поради. Перше, про що взялась говорити зірка – це те, якими знаннями повинна володіти сучасна жінка. 

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      "Чим ми, сучасні жінки, відрізняємося від жінок 30 років тому? Чого ми змогли добитися? Навіщо руйнувати шаблони і стереотипи? Як викликати симпатію і інтерес у навколишніх? Сьогодні в моїй "п'ятірочці" я розповім про навички, важливі для сучасної жінки. Присвятила її, звісно, вам, сучасні та прогресивні дівчата! Ви були і залишаєтесь моїм натхненням!" – анонсувала відео Маша Єфросиніна. 

      Що повинна знати кожна сучасна жінка:

      1. Вміти розбиратись у їжі

      Мова йде не про кулінарні здібності жінки, а про її знання про продукти харчування. На думку Маші Єфросиніної, кожна сучасна дівчина повинна знати властивості продуктів та їх дію на організм. 

      Я не вмію готувати їсти, чесно вам зізнаюсь, однак неймовірно розбираюсь у всьому, що називається їжею. В якості продуктів, в їх поєднанні один з одним, в їх корисних властивостях, мікроелементах, бо для мене, як для сучасної жінки, вкрай важливо, що я їм,
      – зізналась Маша Єфросиніна. 

      Телеведуча додала, що її сім'я не голодує, бо в родині вона – королева салатів, а її чоловік теж часто готує вдома. А от під час публічних виходів чи походів до ресторанів вона достеменно знає, що обере на вечерю. 

      2. Розбиратись в анатомії

      Зірка переконана, що минули ті часи, коли люди лікувались лиш зеленкою чи рятувались від простуди оксоліновою маззю. Тому кожна жінка повинна розбиратись у своєму організмі. Зокрема, знати, чому її шкіра виглядає інакше, як її шлунок реагує на продукти, чи елементарно – яка в неї група крові. 

       

      3. Свідома вагітність

      Запланована вагітність – це одне з підтверджень, що жінка є свідомою та відповідальною. Тому, на думку Маші Єфросиніної, все про планування дитини повинна знати кожна, щоб уникнути абортів. Як приклад, зірка навела статистику, що в Україні за останні роки побільшало дітей в сиротинцях. Цього можна було б уникнути, якби українки більш свідомо підходили до стосунків. 

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      4. Танці 

      Після участі в шоу "Танці з зірками 2018" Маша Єфросиніна зізналась, що жоден вид спорту не давав "такого відчуття тіла", як танці. Тренування не тільки зробили фігуру знаменитості ідеальною, але й виправили її сутулість. 

      5. Постійне навчання

      У попередні роки було прийнято вважати, що тільки навчання у школі та університеті дає всі необхідні знання. Однак сучасний світ вимагає проінформованих фахівців, тому самонавчанням слід займатись завжди. 

      Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної про навики сучасної жінки:

       

      Теги: LifeStyle Здорове життя Поради Маша Єфросиніна
      Джерело: 24 Канал
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