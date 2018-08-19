Топ-5 сексуальних образів Олі Полякової: звабливі фото

Популярна українська співачка Оля Полякова, яку прихильники часто називають "супербілявкою", полюбляє хизуватись гарячими знімками. Відповідні фото з'являються на її сторінці в Instagram та викликають шквал захоплення у користувачів мережі.

Артистка вміє здивувати прихильників яскравими образами та пікантними вбраннями. Чого тільки вартують сценічні костюми яскравої Олі Полякової, які підкреслюють її струнку талію та розкішні ноги.

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Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 8 Лип 2018 р. о 10:46 PDT

Однак не тільки гастрольні знімки Олі Полякової підкорюють мережу. Артистка публікує гарячі кадри з відпочинку, на яких вона пікантно позує перед камерою в купальнику. LifeStyle 24 вирішив підібрати Топ-5 найсексуальніших фото, які Оля Полякова опублікувала від початку 2018 року.

Одеса

Після запального виступу в Одесі Оля Полякова, ймовірно, вирішила поніжитись на сонці. У її блозі з'явились фото, на яких артистка позувала в білому купальнику, обираючи незвичні пози. Співачка використала бильця елітної яхти, грайливо спершись на них. Варто зазначити, що зірка показала ідеально струнке тіло, що викликало захват у користувачів мережі.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 16 Сер 2018 р. о 3:21 PDT

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 15 Сер 2018 р. о 4:08 PDT

Зйомки фільму "Свінгери"

Окрім вокальної кар'єри, Оля Полякова спробувала себе в ролі акторки. Зірка зіграла провокативну роль і фільмі "Свінгери", де постала перед глядачами у звабливих образах. Кадри зі зйомок пікантної кінострічки Оля Полякова розмістила у мережі. Шквал коментарів зірка отримала за фото з Дашою Астаф'євої: оголені зірки позували перед камерою в спідній білизні.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 4 Сер 2018 р. о 8:34 PDT

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 13 Чер 2018 р. о 6:22 PDT

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Відпочинок на морі

Як і більшість людей, Оля Полякова полюбляє відпочивати. Особливо, якщо мова йде про пляжний уїк-енд. Відтак із щорічних поїздок артистка показує звабливі фото в купальнику.

Так, у її блозі з'явились кадри, на яких Оля Полякова постала перед прихильниками у помаранчевому пляжному вбранні. Ймовірно, фото були зроблені під час сімейного відпочинку в екзотичній Шрі-Ланці.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 22 Чер 2018 р. о 7:39 PDT

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 22 Чер 2018 р. о 3:22 PDT

Шрі-Ланка

У січні співачка вирішила помандрувати в сонячну та екзотичну Шрі-Ланку. З Азії Оля Полякова опублікувала розкішні фото в закритих купальниках, які підкреслили її апетитні форми.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 7 Січ 2018 р. о 6:40 PST

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 16 Січ 2018 р. о 9:59 PST

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 15 Січ 2018 р. о 11:29 PST

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 20 Січ 2018 р. о 12:32 PST

Робочі будні

Та навіть робочі будні Олі Полякової на кадрах виглядають дуже сексуально. Зірка опублікувала фото, на якому вона сиділа повернута спиною до камери. На світлині співачка вбрана в сексуальну білизну. Виглядала Оля Полякова розкішно та водночас загадково.