Топ-5 сексуальних образів Олі Полякової: звабливі фото
Популярна українська співачка Оля Полякова, яку прихильники часто називають "супербілявкою", полюбляє хизуватись гарячими знімками. Відповідні фото з'являються на її сторінці в Instagram та викликають шквал захоплення у користувачів мережі.
Артистка вміє здивувати прихильників яскравими образами та пікантними вбраннями. Чого тільки вартують сценічні костюми яскравої Олі Полякової, які підкреслюють її струнку талію та розкішні ноги.
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Однак не тільки гастрольні знімки Олі Полякової підкорюють мережу. Артистка публікує гарячі кадри з відпочинку, на яких вона пікантно позує перед камерою в купальнику. LifeStyle 24 вирішив підібрати Топ-5 найсексуальніших фото, які Оля Полякова опублікувала від початку 2018 року.
Одеса
Після запального виступу в Одесі Оля Полякова, ймовірно, вирішила поніжитись на сонці. У її блозі з'явились фото, на яких артистка позувала в білому купальнику, обираючи незвичні пози. Співачка використала бильця елітної яхти, грайливо спершись на них. Варто зазначити, що зірка показала ідеально струнке тіло, що викликало захват у користувачів мережі.
Зйомки фільму "Свінгери"
Окрім вокальної кар'єри, Оля Полякова спробувала себе в ролі акторки. Зірка зіграла провокативну роль і фільмі "Свінгери", де постала перед глядачами у звабливих образах. Кадри зі зйомок пікантної кінострічки Оля Полякова розмістила у мережі. Шквал коментарів зірка отримала за фото з Дашою Астаф'євої: оголені зірки позували перед камерою в спідній білизні.
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Відпочинок на морі
Як і більшість людей, Оля Полякова полюбляє відпочивати. Особливо, якщо мова йде про пляжний уїк-енд. Відтак із щорічних поїздок артистка показує звабливі фото в купальнику.
Так, у її блозі з'явились кадри, на яких Оля Полякова постала перед прихильниками у помаранчевому пляжному вбранні. Ймовірно, фото були зроблені під час сімейного відпочинку в екзотичній Шрі-Ланці.
Шрі-Ланка
У січні співачка вирішила помандрувати в сонячну та екзотичну Шрі-Ланку. З Азії Оля Полякова опублікувала розкішні фото в закритих купальниках, які підкреслили її апетитні форми.
Робочі будні
Та навіть робочі будні Олі Полякової на кадрах виглядають дуже сексуально. Зірка опублікувала фото, на якому вона сиділа повернута спиною до камери. На світлині співачка вбрана в сексуальну білизну. Виглядала Оля Полякова розкішно та водночас загадково.