Топ-5 серіалів, які варто переглянути: порада Маші Єфросиніної

Популярна телеведуча та блогер Маша Єфросиніна попри насичений робочий графік знаходить час для переглядів серіалів. Відтак зірка порадила Топ-5 багатосерійних фільмів, які варто переглянути.

Попри щоденні зйомки, які поєднуються з материнством телеведуча Маша Єфросиніна – запеклий любитель серіалів. Знаменитість щовечора приділяє час кільком серіям улюблених медіафраншиз. Відтак для своїх підписників Маша Єфросиніна склала традиційну "п'ятірочку", які серіали варто переглянути на дозвіллі.

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"Я вирішила розповісти вам про серіали. Який серіал хочеться дивитися, але після перегляду першої серії доводиться відходити місяць. Серіал, який знайшла випадково. Той, що сподобається всім, хто, як і я, любить жіночий колючий гумор. Серіал про зради. І той, що рекомендую подивитися, як чоловікам, так і жінкам", – анонсувала свою "п'ятірочку" Маша Єфросиніна.

1. "Чорне дзеркало"

За словами Маші Єфросиніної, "Чорне дзеркало" – це, мабуть, єдиний серіал, після якого потрібен час для оговтання від побаченого. Після перегляду кілька серій телеведуча вбачила задум режисерів – вона побачила тонку сатиру, як технології змінюють та впливають на поведінку людей.

Дивіться трейлер серіалу "Чорне дзеркало":

2. "Помаранчевий – хіт сезону"

Маша Єфросиніна переглянула цей серіал під час лікарняного. Зірка переконана, що непересічна історія про жіночу в'язницю сподобається тим, хто любить гострий гумор.

Дивіться трейлер серіалу "Помаранчевий – хіт сезону" (відео):

3. "Зрада"

Цей серіал тонко відображає всі особливості зради. Маша Єфросиніна радить переглянути його як жінкам, так і чоловікам.

Дивіться трейлер серіалу "Зрада" (відео):

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4. "Ігри престолів"

Хоч Маша Єфросиніна не любить жорстокі кадри, однак цей серіал вона переглянула від першої до останньої серій. Телеведуча додала, що "Ігри престолів" в певній мірі є якимось магічним, тому вартий уваги кіноманів.

Дивіться трейлер серіалу "Ігри престолів" (відео):

5. "Велика маленька брехня"

Маша Єфросиніна зазначила, що цей серіал повинна переглянути кожна жінка. Це справжня драма, варта всіх премій "Оскара": бездоганна акторська гра, робота режисера та динамічний сюжет.

Дивіться трейлер серіалу "Велика маленька брехня" (відео):

Дивіться відеоблог Маші Єфросиніної "Топ-5 серіалів":