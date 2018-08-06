Топ-5 шкідливих продуктів, від яких потрібно відмовитися назавжди

Те, що ми їмо, впливає не лише на фігуру людини, а й на її здоров’я. Деякі продукти можуть шкодити організму, тому від них потрібно відмовитися раз і назавжди.

Ці 5 продуктів не рекомендують їсти нікому, пише Cosmo.

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Перероблені м'ясні продукти

До них можна віднести сосиски, ковбаси, заморожені котлети та інші напівфабрикати. Всі вони містять неймовірну велику кількість солі, які здатні підвищити рівень холестерину та стати причиною хвороб серця та ожиріння.

Маргарин

Штучний жир – не найкращий продукт для організму людини. Також до складу маргарину входять трансжири.

Майонез

Цей продукт є найбільш шкідливими серед усіх соусів. Для приготування домашнього майонезу необхідно лише олію, сіль, спеції, а от у магазинному містяться різні додатки. Тим більше, цей продукт здатний зберігатися роками.

Сухі сніданки

У мюслях міститься велика кількість цукру та рослинної олії для підсилення смаку. Для сніданку вони не підходять, та й взагалі краще від них відмовитися.

Знежирені продукти

Попри думку про те, що знежирені продукти потрібно їсти під час дієти, вони здаються не такими ж безпечними для організму. Замість жиру виробники додають підсилювачі смаку та хімічні додатки, які компенсують смак. Тим більше, сир з 0% жиру – не сир, а хімічне з’єднання.