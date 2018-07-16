ТОП-5 смартфонів, які найактивніше купували у травні

Компанія Counterpoint Research опублікувала звіт, в якому перелічені моделі смартфонів, що найкраще продавались у травні 2018 року.

Про це пише prostotech.com.

Так, у першу п’ятірку потрапили одразу три смартфони від Apple: iPhone 8 Plus, iPhone X та iPhone 8, зайнявши п’яте, третє і перше місця відповідно.

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Також у рейтинг потрапив флагман від Samsung Galaxy S9, який опинився на другій позиції. Як зауважує видання, цьому показникові Samsung завдячує коирстувачам із США, адже в Європі продажі почали повільно падати.

Окрім того, у 5 найкращих потрапив бюджетний смартфон Xiaomi Redmi 5А, зайнявши 4 місце.

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