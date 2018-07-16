Топ-5 способів оригінально спалювати зайві калорії

Якщо не встигаєте зробити ранкову гімнастику, є кілька варіантів спалити калорії за звичними справами.

1. Домашнє прибирання для цього чи не найкращий спосіб, передає 24apteka.

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Оскільки прибирати люблять далеко не всі, у ньому можна знайти й інші позитиви. Зокрема, те, що під час прибирання будинку ви займаєтеся ще й легким фітнесом. Спалите калорій не так вже й багато, але і розімнетесь трохи, і оселя буде чистою.

2. Варіант "перед телевізором" також буде корисним, якщо його дивитися з підлоги, потягуючись і змінюючи пози. Адже розтяжка м'язів знімає стрес. А лежання на твердій підлозі затратніше за кількістю спалених калорій, ніж сидячи на м'якому дивані.

3. Найпростіше, що можна зробити, це ходити пішки – в супермаркет, на роботу, до друзів в гості. Навіть вийдіть з автобуса на 2-3 зупинки швидше і решту дороги пройдіть пішки. Ходьба позитивно впливає на серце і допомагає підтримувати себе у формі.

4. Розмовляйте і робіть різноманітні справи стоячи – так ви спалюватимете на 50% більше калорій, ніж сидячи. Тож спілкуйтесь з подругами або родичами телефоном, вставайте і ходіть по кімнаті.

5. Пересядьте на велосипед – їздіть на ньому на роботу, на ринок, у парк. Адже за годину їзди на велосипеді ви спалите більше калорій і отримаєте чимало нових вражень.

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