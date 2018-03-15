ТОП-5 стильних костюмів для жінок, які будуть в тренді весною 2018

Після останніх показів Тижнів моди в наймодніших куточках світу, можна сміливо сказати, що жакети та костюми завойовують увагу прихильників фешн-індустрії.

Квіткові принти, суворі класичні виточки та ніжні кольори – такими словами можна описати найтрендовіші костюми серед жінок у 2018 році.

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Сьогодні різноманітні жакети і загалом костюмі можна поєднувати як екстравагантними підборами, так і навіть з кросівками. Зірки все частіше обирають такий одяг у своїх street-style образах, поєднуючи їх з різними аксесуарами.

Пропонуємо звернути увагу на ТОП-5 стильних жіночих костюмів, які додадуть святкового настрою у ваші будні! Що корисно, костюми з колекцій наступних підбірок можна придбати в Україні в брендових магазинах вашого міста.

Mango – сезон весна 2018

Легкі кольори та крій костюмів впевнено завоював останні колекції модних брендів на подіумах Тижнів моди у 2018 році. Такі зручні та екстравагантні костюми можна впевнено обирати як для світвського виходу на вечірку, так і як повсякденний образ.

Zara – сезон весна 2018

"Клітинка" стала справжнім хітом осені 2017 року і досі впевнено продовжує залишатись в тренді цього сезону. Поєднуючи такий орнамент із зеленим кольором – ви станете справжньою королевою street-style образів!

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Reserved – сезон весна 2018

Коли ж, як не весною чи літом одягати костюми кольору небесної блакиті? Чудовий класичний образ обов'язково повинен залишитись у вашому гардеробі як мінімум на наступні 2 сезону. Експериментуйте з аксесуарами, взуттями та блузами, – і ви будете неперевершеною!

Bershka – сезон весна 2018

Стильні короткі шорти завоювали ринок модників 10 років тому, однак знову повернулись на подіуми та вітрини магазинів, щоб вкотре нагадати про зручність та красу такого образу. А полоска, яка завжди залишається відмінним орнаментом на одязі, ідеально доповнить такий образ.

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Pull and bear – сезон весна 2018

Ну і куди ж без улюбленого деніму? Ще й в такому чудовому кольорі? Укорочена жіноча джинсова куртка з принтом в червону і білу смужку виглядає дуже ефектно. Цікаві підбори, аксесуари та макіяж – і ваш образ навесні запам'ятається всім надовго!