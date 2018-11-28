Топ-5 суддів-фігурантів розслідувань "Наші гроші", які знову є кандидатами до Верховного суду

У серпні 2018 року розпочалася друга хвиля конкурсу на останні 78 посад у новому Верховному Суді – 118 суддів комісія обрала раніше. 189 кандидатів на посаду судді Верховного Суду, які не пройшли в першій хвилі конкурсу, намагаються потрапити туди знову. Серед них – судді, про яких розповідали журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" у минулих розслідуваннях.

Про це розповіли на Bihus.Info.

Знову подається на конкурс суддя Жовтневого райсуду Кривого Рогу Олексій Пустовіт. Минулого разу служитель Феміди не пройшов конкурс ще на етапі анонімного тестування, бо переплутав варіанти завдання.

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Раніше журналісти розповідали про те, як суддя Пустовіт своїм рішенням у 2014 році "виписав" людей з квартири, потім отримав і приватизував це житло в рамках "поліпшення житлових умов", а через рік продав його. За словами судді, він не знав, що ухвалював рішення про зняття з реєстрації мешканців саме цього житла: "До моменту прописки в мене не було інформації, що саме я приймав це рішення".

Відео повного випуску розслідування щодо судді Олексія Пустовіта:

Суддя ВГСУ Мальвіна Данилова теж має намір поборотися за місце у Верховному суді вдруге. Вона стала відома через повідомлення про крадіжку грошей із заміського будинку чоловіка, з яким вона була у стосунках. У 2016 році суддя коментувала інцидент журналістам і стверджувала, що грабіжники полювали в будинку саме за її сумкою, а невдовзі виявилося, що нерухомість, з якої зникли кошти, не була показана в її декларації. При цьому, у декларації за 2017 рік вона таки вказала цю нерухомість.



Помешкання Мальвіни Данилової, яке вона спершу "забула" задекларувати

Попри невдачу на конкурсі до Верховного Суду 2017 року, Мальвіна Данилова подається на конкурс знову. При цьому служителька Феміди скасувала свій негативний висновок від Громадської ради доброчесності у суді.

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Суддя Одеського апеляційного адмінсуду Олександр Кравець минулого року не пройшов співбесіду з Вищою кваліфкомісією суддів. У 2013 році суддя в апеляції не скасував рішення Одеського окружного адмінсуду про заборону проведення мирних зібрань. На думку членів ВККС, цю інформацію Кравець мав би внести до декларації доброчесності, однак він цього не зробив. Зараз суддя виправив помилку: "В мене був тільки один недолік – це невірне заповнення декларації, яке було дійсно помилковим. Я його виправив зараз. В мене немає жодного обґрунтованого недоліку, який би перешкоджав участі у конкурсі".



189 кандидатів у ВС, які не пройшли в першій хвилі конкурсу, намагаються ще раз

Суддя Верховного суду України у відставці Іван Шицький 2017 року не пройшов до новоствореного Верховного суду за загальними балами. У негативному висновку Громадської ради щодо нього – незрозуміле походження надбаного майна. У 2011 у власності родини судді з'явився будинок на майже 460 квадратних метрів, при тому що дружина судді Валентина Шицька – держслужбовиця із скромним доходом. За словами Шицького, на будинок родина витратила близько 150 тисяч доларів: "Ми змогли разом назбирати. Ви забуваєте, що я працював на посаді, яка не є низькооплачуваною". Окрім цього, родина володіє ще й двома квартирами площею 182,1 та 259,5 "квадратів" у Києві.

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Суддя ВГСУ Інна Алєєва теж подалася на конкурс до Верховного Суду вдруге. Ім'я Алєєвої пов’язують з кримінальним провадженням про втручання в Автосистему розподілу справ екс-керівниками Вищого господарського суду Віктором Татьковим та Артуром Ємельяновим. За матеріалами слідства, вони втручалися в незалежний розподіл справ на суддів, намагаючись розподілити важливі, на їхню думку, справи на "потрібних" суддів. Серед тих, хто отримував в той час найбільше справ – і суддя Інна Алєєва. Журналісти програми “Наші гроші з Денисом Бігусом” дізналися, що в розпал скандалу Алєєва, разом з іншими працівниками суду, які брали участь у схемі з авторозподілом, отримала державну квартиру.

Відео розслідування "Як суддівський молоток перетворюється на чарівну паличку":

Із п'яти згаданих суддів, які подалися на конкурс до Верховного суду вдруге після невдачі на першому конкурсі, Інна Алєєва – єдина, хто не пройшов перший етап – тестування. Решта ж продовжують участь у конкурсі.

Нагадаємо, 22 листопада у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу про перипетії змагань кандидатів на крісла у найважливіших судах країни, Верховному та Вищому антикорупційному, розповів член Громадської ради доброчесності та адвокат Віталій Тетич.

Що таке Верховний суд? Це найвищий суд у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Судова реформа передбачає, що в Україні працюватиме класична триланкова судова система: суди першої інстанції, до яких належать не лише місцеві суди, а й нові вищі спеціалізовані – Антикорупційний та з питань інтелектуальної власності, апеляційні суди та новий Верховний суд як єдина касаційна інстанція. Утім, в окремих рідкісних випадках Верховний суд діятиме і як суд першої та апеляційної інстанцій.