Топ-5 цікавих фактів про хрещення принца Луї

Королівська сім'я Великобританії – приклад того, як монархи зберігають та передають багатовікові традиції, започатковані ще в XIX столітті. Відтак хрещення принца Луї, яке відбудеться 9 липня в каплиці Сент-Джеймського палацу, відбудеться за всіма канонами.

Весь світ затамував подих перед однією з довгоочікуваних подій Великобританії – хрещення принца Луї. Хоч церемонія триватиме всього 40 хвилин, однак вся королівська сім'я, зокрема, герцоги Сассекські, відповідально готувались до церковного обряду. 24 канал вирішив підібрати 5 цікавих фактів про хрещення третьої дитини принца Вільяма та Кейт Міддлтон – принца Луї.

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Місце хрещення

За традицією, хрещення королівських нащадків повинно відбуватись у Лондоні. Кейт Міддлтон тільки один раз порушила це правило, провівши християнську церемонію в церкві Святої Марії Магдалини, що в графстві Норфолк. Тоді герцоги Кембриджські жили у Сандрімгемському палаці, тому перша публічна подія в житті принцеси Шарлотти відбулись не в Лондоні. Окрім цього, місце проведення церемонії було символічним, оскільки принцеса Діана охрестилась теж в церкві Святої Марії Магдалини.

Ймовірно, прагнення Єлизавети ІІ не порушувати традиції все ж повпливало на королівське подружжя, відтак принца Луї хреститимуть у Лондоні, в каплиці Сент-Джеймського палацу. Церемонія буде пишною, а на її організацію витратили тисячі фунтів стерлінгів.

Вбрання королівських дітей

Особливу увагу королівська родина приділяє вбранню маленьких принців та принцес. З 1841 року всіх нащадків британських монархів хрестять в довгих сорочках, виготовлених із шовку Spitafields та мережива Honiton. Вперше її пошили для старшої доньки королеви Вікторії. З того часу всіх немовлят одягають у таку ж сорочку, зроблену на замовлення.



Хрещення принцеси Шарлотти

Цікаво, що до 2018 року таке вбрання приміряли 62 дитини з королівської сім'ї, зокрема, й сама королева Єлизавета ІІ, її син Чарльз та внуки – Вільям та Гаррі.

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Хрестини принца Вільяма

Щоб зберегти перше вбрання для хрестин, його прали в спеціальній воді, сушили та зберігали в вакуумному контейнері. Остання, хто надів раритетну сорочку, була донька графів Уєссекських – леді Луїза. У 2004 році виготовили копію королівського вбрання, в яке одінуть принца Луї на хрещення.

Купель у формі лілії

Хрестини нащадків британського монарха традиційно відбувається у срібному з позолотою купелі. Час підбирають не навмання – немовляті повинно виповнитися від 2 до 3 місяців, оскільки саме в цьому віці діти легше переносять занурення у прохолодну воду.

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Купель є обов'язковим атрибутом християнського обряду. Його виготовили ще у 1840 році на замовлення королеви Вікторії та принца Альберта. Купель нагадує квітку лілії, яка розправила свої розкішні пелюстки. Зберігається реліквія у лондонському Тауері.



Королівський купель

Вода для хрещення

Цікаво, що для хрещення королівських дітей не використовують звичайну воду. Її доправляють із річки Йордан, що в Західній Азії, де був хрещений Ісус Христос. Цю традицію відтворять і під час церемонії для принца Луї.

Торт для хрестин

Церемонія хрещення нащадка принца Вільяма та Кейт Міддлтон триватиме 40 хвилин. На урочисту подію запросили найближчих родичів герцогині та королівську родину. Одразу після хрестин гостей частуватимуть особливим тортом, який виготовили кондитери на замовлення Кенсінгтонського палацу. Дизайн ласощів зроблений за зразком торта, що був на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон.



Весільний торт принца Вільяма та Кейт Міддлтон