Топ-5 українців, які наважилися на кардинальні зміни в житті і досягли неймовірного успіху

Дехто з них наважився залишити дім і вирушити в мандри на велосипеді, хтось покинув офісну роботу та переїхав у село, аби виробляти сири, а комусь спало на думку перетворити крамницю на ресторан. Представляємо вашій увазі 5 українців, які ризикнули розпочати власну справу та досягли у цьому професійних висот.

Українець, який у пошуках себе став успішним сироваром

Мама Віктора Чіркіна робила звичайний сир із козячого молока. Йому ж хотілося чогось цікавішого – ну, скажімо, шевр, кроттен чи чеддер. Він переїхав з мегаполісу до звичайного села і вирішив займатися сирами, бо це йому подобалося. З часом, своє хобі йому вдалося вивести практично на професійний рівень. Віктор навіть зробив погріб для дозрівання сиру.



Українець покинув посаду головного менеджера IT-компанії та став сироваром

Віктор Чіркін – незвичний підприємець. Він активно розвиває соцмережі і навіть знімає відео для блогу на youtube, де дає і поради, як роздоїти козу, як зробити закваску для сиру, і розповідає, що робити, якщо сир не вдається. Він ділиться своїми успіхами, але й відверто розповідає про невдачі.

Ми зараз живемо у прекрасний час, коли кожен може займатись улюбленою справою, та ще й отримувати від цього прибуток. Головне, щоб ваше захоплення було корисним для інших людей. А клієнтів завжди можна знайти через інтернет,

– запевнив Чіркін.

Віктор Чіркін завжди радив – "якщо ви ще не обрали цікавого заняття, то шукайте далі, займайтеся різними справами по кілька місяців. Не підійде – продовжите пошуки. Тільки-от не варто очікувати, що буде легко, особливо – на старті".

Як українці стали досвідченими професіоналами у веломандрах

Подружжя Ярина Квітка та Володимир Муляр за 17 місяців проїхали велосипедами 13 країн, а в Австралії їхній тандем поповнився малюком. Відтоді вони мандрують утрьох.

За словами подружжя, найчастіше людей зупиняє від мандрів – страх. Їх часто питали: "Вам не страшно? Адже в дорозі може трапитися все".

Страх насправді сковує і не розвиває. З ним треба потоваришувати, і просто намагатися робити так, щоб він тебе не заповнював,

– відповіла Ярина Квітка.

Усі свої подорожі знімають для Youtube-каналу, і цими відео руйнують міфи щодо мандрів. До прикладу, один із найпоширеніших міфів – для подорожей потрібно багато грошей. Тут у "Фолькнерів" ще треба повчитись: на пальне витрат немає, живуть у наметах, тобто безкоштовно.



Українське подружжя підкорило більше десятка країн

Також додають, що у веломандрах можна повноцінно харчуватися, навіть якщо довкола – жодного кафе, особливо легко приготувати омлет, салат чи навіть борщ.

Читайте також: Топ-5 українських інженерів, що підкорили небо

Їх регулярно запитують, чи не складно дитині в таких тривалих подорожах. На що вони відповідають, що довкола стільки цікавого, що вистачає кількох іграшок, дві книжки та часом мультика на планшеті. А якщо набридне сидіти у кріслі, можна полежати у трейлері й насолоджуватися класичною музикою чи джазом.

Як українці створюють ексклюзивні килими, які купує принцеса Швеції

Vandra Rugs – українсько-шведська компанія, яка виробляє ексклюзивні килими. Вони прикрашають оселі впливових бізнесменів, політиків та навіть принцеси Швеції Вікторії. А Король Карл XVI та королева Сильвія Швеції особисто приїздили в ательє Vandra Rugs на Херсонщині, аби на власні очі поглянути, де саме творяться одні з найвідоміших килимів Європи.



Засновниця бренду килимів Лариса Боден

Почалося все з того, що співвласниця бренду Лариса Боден хотіла розвинути бізнес, який би допомагав жінкам із села на Херсонщині, заробляти протягом усього року. Улітку вони були зайняті на сезонних роботах у полі, а от зимовими місяцями залишались без роботи, а відповідно й грошей.

Так у неї виникла ідея відродити скандинавське ткацтво. Відтоді минуло 12 років, і тепер ткані вироби можна зустріти на сторінках найвпливовіших журналів із дизайну та архітектури. Коштують вони чимало – кілька тисяч євро, але кожен з них є ексклюзивним витвором. Матеріали купують зазвичай за кордоном, але для карпатської колекції – беруть шерсть з овець, які пасуться посеред наших гір.



Килими українського бренду Vandra Rugs прикрашають оселі по всьому світу

Ескізи для килимів зазвичай створюють імениті дизайнери, наприклад Амі Катц або Ларс Нільсон. Часом клієнти просять реалізувати власні ідеї.

Як українськиий ресторан став неочікуваним відкриттям для жителів Нью-Йорка

Офіційний путівник Нью-Йорка запевняє: ви не можете називати себе нью-йоркцем, якщо у вас немає улюбленої страви в українському ресторані "Веселка". Там три тисячі вручну виліплених вареників щодня, гігантські каструлі борщу, і деруни, за якими клієнти приходять навіть посеред ночі.



Український ресторан "Веселка" у Нью-Йорку працює вже понад 60 років

Цей заклад настільки відомий, що перетворився на кіномайданчик – тут знімали епізоди серіалів "Пліткарка" та "Мільярди". Саме тут смакували варениками Кейт Бланшет та Сандра Буллок у фільмі "Вісім подруг Оушена". І саме тут знімав свої програми всесвітньо відомий шеф-кухар Ентоні Бурден.

Читайте також: Топ-5 героїв українського походження, чиє життя не скупилося на карколомні ситуації

У 50-х роках минулого століття до Нью-Йорка прибули українці Володимир та Ольга Дармохвалови. І ось у 1954 році Володимир наважився відкрити власну справу – цукерню. Хоча, окрім солодощів, там продавали і цигарки, і лотерейні білети, і канцелярію для школярів. А ще – українську пресу.

Їх донька Марта познайомилася з американцем Томом, як виявиться, майбутнім чоловіком. І хоча шлюб був нетривалим, але Тому довірили керувати закладом, коли Володимир помер. Тепер ресторан охоче відвідують представники усіх національностей, а у меню і традиційна українська кухня, і сендвічі, бургери, брауні чи круасани.



Саме у "Веселці" готують найсмачніший борщ у США

А з кінця 80-х "Веселка" почала працювати цілодобово і тепер важко сказати, коли тут більш людно – вдень чи вночі. Після заходу сонця нью-йоркцям особливо хочеться посидіти з друзями за домашніми стравами. Тому черга навіть о третій ночі – звичне явище.

Як харків'яни перетворили гараж на унікальну хобі-майстерню

Справжній інженерний простір створили чотири хлопці-фізики у звичайному гаражі в Харкові. Такий собі Garage Hub відкритий для усіх охочих, аби прості мешканці міста могли реалізовувати власні інженерні ідеї. Кожен може прийти і спробувати створити щось власноруч: від звичайної табуретки до 3D-моделі архітектурних шедеврів для незрячих.

Цей простір створили чотири студенти-фізики: Іван Пугачов, Платон Дмитрієв, Роман Видро та Дмитро Мельников. Хлопцям вистачало, аби орендувати звичайний гараж площею 22 квадратні метри.



Українці, що перетворили гараж на хобі-майстерню

З роками хлопці побачили, що їхній гараж перетворюється на хобі-майстерню.

Ми дали людям можливість попрактикуватися: починаючи з того, що в гаражі можна попиляти щось простеньке з дерева, і закінчуючи тим, що тут можна будувати тривимірні креслення та проектувати різні рухомі механізми,

– розповів один із засновників Garage Hub Іван виданню The Ukrainians.

Коли в гаражах стало тісно, орендували підвал багатоповерхівки. Тепер тут є і 3D-принтери, і верстати з числовим програмним керуванням, й інструменти для столярних робіт, паяльні станції, хімікати та термофени.



Хлопці наповнили гараж різноманітним професійним обладнанням

Тут реалізовують найрізноманітніші проекти: хтось створює 3D-моделі архітектурних шедеврів для незрячих, інші – зварюють "Залізну людину", з арматури виплавляють серце, майструють лазерну арфу чи просто табуретку для дому. Хлопці запевняють, що справа не лише у предметах – важливе саме усвідомлення, що власні ідеї можна реалізувати. А якщо чогось не знаєш, це можна опанувати.