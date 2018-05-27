20:14
27 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
22°C 9°C
  • понеділок
    25°C 10°C
  • вівторок
    23°C 15°C
  • середа
    26°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Топ-5 відео тижня: Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні

188 Читать новость на русском
Топ-5 відео тижня
Топ-5 відео тижня / 24 Канал

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Фан "Ліверпуля" розповів, чим його здивувала Україна

Безперервні пісні, фанатські кричалки та ріки пива. 26 травня центр Києва перетворився на маленькі острівці "Ліверпуля" та "Реалу". Вболівальники "Ліверпуля" не приховують, що у захваті від української столиці.

"Ми дуже добре проводимо тут час. Готель, щоправда, не дуже, але зустрічають нас тут фантастично. Уявляєте, чоловіки та жінки в метро поступаються йому місцем (дитині – 24 Канал)!" – захопливо розповів вболівальник "Ліверпуля".

Дивіться відео про футбольних фанів у Києві.

Українські військові взяли в полон бойовиків

Попри постійні обстріли, ця ніч для українських воїнів була успішною. Бійці батальйону "Донбас-Україна" здійснили успішний рейд у тил ворога, де знищили одного терориста та взяли у полон ще трьох. Розвідувальні походи в тил ворога – не рідкість, кажуть бійці. Подібні операції планують ретельно і заздалегідь.

"Це ж такі справи, вони завжди плануються і розглядається купа різних варіантів. І в якийсь певний момент, найвдаліший варіант і вибрався. У нас же тут позиційна війна, а такі речі, вони в останній момент, зазвичай", – зазначив "Бас".

Дивіться відео про успішний рейд у тил бойовиків.

За скільки українці продають свої органи

Проблема нестачі донорських органів актуальна у всьому світі, тому оголошення про продаж нирки або частини печінки вже нікого не здивує. В Україні таких оголошень чимало, адже міфів про чорний ринок органів лише більшає.

Оголошень про продаж органів все більшає, експерти кажуть, все через низький рівень життя. А також людей надихають на такий крок і прайси, які розміщують в інтернеті. Адже там докладно пишуть, що і скільки коштує.

Дивіться відео про українців, які продають свої органи.

Чому лише один вижив після пиятики в Борисполі

У Борисполі від сурогатного алкоголю загинуло шестеро людей. Хлопчик на власні очі бачив, як помирає його мати від метилового спирту. Він і покликав бабусю, яка викликала швидку. Вижив лише один чоловік. Лікарям назвався Юрієм. Вже зранку він чомусь втік з лікарні. Медикам зізнався, що перед тим, як випити сурогат, вжив багато горілки. Лікарі кажуть, що це його і врятувало.

"Доза, в залежності від стану людини та маси, 40 – 100 мілілітрів метилового спирту і це вже... Це дуже не велика доза, це сильний яд. З його слів, він перед цим вживав алкоголь, а етанол являється антидотом", – додав головний лікар Бориспільської ЦРЛ Щур.

Дивіться відео про те, як горілка "врятувала" від смерті.

Причини нападів на українських ветеранів

Коли ж когось із військових хочуть ліквідувати ворожі спецслужби, то наймають професійних кілерів. Історія Олійника, як і Ананьєва сталася на особистому підґрунті. Ріст розбійних нападів у всій Україні збільшується в середньому від 10 до 18 відсотків, в порівнянні з минулим роком. Пов'язують це з багатьма факторами, наприклад, складна економічна та політична ситуація в країні, великий обіг незаконної зброї.

Дивіться відео про причини систематичних нападів на українських військових.

 

Теги: Новини України Ліга чемпіонів Новини спорту Медицина Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-5 відео тижня: Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні
сьогодні, 19:30 Топ-5 відео тижня: Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні
185
В ПАТ
сьогодні, 19:01 В ПАТ "Укрзалізниця" є свій Ілон Маск
Ольга Бродська 548
Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
сьогодні, 18:00 Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
Дмитро Гнап 613
Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
сьогодні, 17:00 Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
Єгор Соболєв 513
Как политики манипулируют людьми: 6 способов
сьогодні, 16:01 Как политики манипулируют людьми: 6 способов
Блог Соцмережі 745
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук