Топ-5 відео тижня: Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні

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Фан "Ліверпуля" розповів, чим його здивувала Україна

Безперервні пісні, фанатські кричалки та ріки пива. 26 травня центр Києва перетворився на маленькі острівці "Ліверпуля" та "Реалу". Вболівальники "Ліверпуля" не приховують, що у захваті від української столиці.

"Ми дуже добре проводимо тут час. Готель, щоправда, не дуже, але зустрічають нас тут фантастично. Уявляєте, чоловіки та жінки в метро поступаються йому місцем (дитині – 24 Канал)!" – захопливо розповів вболівальник "Ліверпуля".

Дивіться відео про футбольних фанів у Києві.

Українські військові взяли в полон бойовиків

Попри постійні обстріли, ця ніч для українських воїнів була успішною. Бійці батальйону "Донбас-Україна" здійснили успішний рейд у тил ворога, де знищили одного терориста та взяли у полон ще трьох. Розвідувальні походи в тил ворога – не рідкість, кажуть бійці. Подібні операції планують ретельно і заздалегідь.

"Це ж такі справи, вони завжди плануються і розглядається купа різних варіантів. І в якийсь певний момент, найвдаліший варіант і вибрався. У нас же тут позиційна війна, а такі речі, вони в останній момент, зазвичай", – зазначив "Бас".

Дивіться відео про успішний рейд у тил бойовиків.

За скільки українці продають свої органи

Проблема нестачі донорських органів актуальна у всьому світі, тому оголошення про продаж нирки або частини печінки вже нікого не здивує. В Україні таких оголошень чимало, адже міфів про чорний ринок органів лише більшає.

Оголошень про продаж органів все більшає, експерти кажуть, все через низький рівень життя. А також людей надихають на такий крок і прайси, які розміщують в інтернеті. Адже там докладно пишуть, що і скільки коштує.

Дивіться відео про українців, які продають свої органи.

Чому лише один вижив після пиятики в Борисполі

У Борисполі від сурогатного алкоголю загинуло шестеро людей. Хлопчик на власні очі бачив, як помирає його мати від метилового спирту. Він і покликав бабусю, яка викликала швидку. Вижив лише один чоловік. Лікарям назвався Юрієм. Вже зранку він чомусь втік з лікарні. Медикам зізнався, що перед тим, як випити сурогат, вжив багато горілки. Лікарі кажуть, що це його і врятувало.

"Доза, в залежності від стану людини та маси, 40 – 100 мілілітрів метилового спирту і це вже... Це дуже не велика доза, це сильний яд. З його слів, він перед цим вживав алкоголь, а етанол являється антидотом", – додав головний лікар Бориспільської ЦРЛ Щур.

Дивіться відео про те, як горілка "врятувала" від смерті.

Причини нападів на українських ветеранів

Коли ж когось із військових хочуть ліквідувати ворожі спецслужби, то наймають професійних кілерів. Історія Олійника, як і Ананьєва сталася на особистому підґрунті. Ріст розбійних нападів у всій Україні збільшується в середньому від 10 до 18 відсотків, в порівнянні з минулим роком. Пов'язують це з багатьма факторами, наприклад, складна економічна та політична ситуація в країні, великий обіг незаконної зброї.

Дивіться відео про причини систематичних нападів на українських військових.