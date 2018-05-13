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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Топ-5 відео тижня: смерть українських моряків, отруєння дітей у Черкасах і легендарна бригада

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Топ відео тижня
Топ відео тижня / 24 Канал

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Загадкова смерть українських моряків

На турецькому судні Atlantic Harmony, яке стоїть на рейді неподалік Африканського континенту, виявили тіла двох членів екіпажу з Херсона. Про те, що чоловіки мертві, їхні родичі дізналися лише на четвертий день, а вітчизняний МЗС ще пізніше.

Що стало причиною смерті одразу двох моряків поки не відомо, судновласник на зв'язок з рідними не виходить, хто й коли доставить додому тіла українських громадян – теж ніхто не знає.

Дружини загиблих моряків розповіли деталі трагедії

Легендарна 93 ОМБР відсвяткувала річницю

Бійці 93 бригади пройшли російсько-українську війну від самого початку і воюють дотепер. Одна з найвідоміших і найдосвідченіших бригад ЗСУ відсвяткувала 75-річницю. Як завжди – на передовій.

Із початку війни на сході 93 бригада втратила близько 300 героїв. Ворог поважає і боїться цей підрозділ. Тож криє постійно, нещадно та з усіх калібрів.

Річниця легндарної 93 бригади

Масове отруєння дітей у Черкасах: в СБУ розповіли деталі

Голова Служби безпеки України Василь Грицак під час візиту до Черкас 12 травня зазначив, що вони допускають те, що масове отруєння дітей в Черкасах було невипадковим.

Отруєння дітей у Черкасах

У Києві запустили ветеранський сервіс таксі

Pizza Veterano, Veterano Coffee, а тепер ще й Veterano Cab – сервіс таксі, який може стати серйозним конкурентом звичним "конторам" таксі. Ветерани російсько-української війни розробили свою систему, працевлаштували дві сотні водіїв, половина з яких АТОвці, і вже виїхали на дорогу.

Veterano Cab – це бізнес-бренд Veterano Group, заснований ветеранами АТО. Для замовлення таксі можна скористатися додатком служби.

Veterano Cab – ветеранський сервіс таксі

Як Україна втрачає найвеличніші уми

Україна втрачає тих, від кого залежить її майбутнє і, зокрема, це відбувається через корупцію. Науковці, стомлені боротьбою з хабарництвом та бюрократією, виїздять за кордон.

Науковці масово виїжджають за кордон

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі СБУ Збройні Сили України Масове отруєння дітей у Черкасах Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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