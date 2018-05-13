Топ-5 відео тижня: смерть українських моряків, отруєння дітей у Черкасах і легендарна бригада

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Загадкова смерть українських моряків

На турецькому судні Atlantic Harmony, яке стоїть на рейді неподалік Африканського континенту, виявили тіла двох членів екіпажу з Херсона. Про те, що чоловіки мертві, їхні родичі дізналися лише на четвертий день, а вітчизняний МЗС ще пізніше.

Що стало причиною смерті одразу двох моряків поки не відомо, судновласник на зв'язок з рідними не виходить, хто й коли доставить додому тіла українських громадян – теж ніхто не знає.

Дружини загиблих моряків розповіли деталі трагедії

Легендарна 93 ОМБР відсвяткувала річницю

Бійці 93 бригади пройшли російсько-українську війну від самого початку і воюють дотепер. Одна з найвідоміших і найдосвідченіших бригад ЗСУ відсвяткувала 75-річницю. Як завжди – на передовій.

Із початку війни на сході 93 бригада втратила близько 300 героїв. Ворог поважає і боїться цей підрозділ. Тож криє постійно, нещадно та з усіх калібрів.

Річниця легндарної 93 бригади

Масове отруєння дітей у Черкасах: в СБУ розповіли деталі

Голова Служби безпеки України Василь Грицак під час візиту до Черкас 12 травня зазначив, що вони допускають те, що масове отруєння дітей в Черкасах було невипадковим.

Отруєння дітей у Черкасах

У Києві запустили ветеранський сервіс таксі

Pizza Veterano, Veterano Coffee, а тепер ще й Veterano Cab – сервіс таксі, який може стати серйозним конкурентом звичним "конторам" таксі. Ветерани російсько-української війни розробили свою систему, працевлаштували дві сотні водіїв, половина з яких АТОвці, і вже виїхали на дорогу.

Veterano Cab – це бізнес-бренд Veterano Group, заснований ветеранами АТО. Для замовлення таксі можна скористатися додатком служби.

Veterano Cab – ветеранський сервіс таксі

Як Україна втрачає найвеличніші уми

Україна втрачає тих, від кого залежить її майбутнє і, зокрема, це відбувається через корупцію. Науковці, стомлені боротьбою з хабарництвом та бюрократією, виїздять за кордон.

Науковці масово виїжджають за кордон