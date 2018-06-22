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Топ-5 вишиванок в гардеробі королеви Йорданії

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Вишиванки в гардеробі королеви Ранії
Вишиванки в гардеробі королеви Ранії / Фото з вільних джерел

Чарівна королева Ранія стала своєрідним еталоном грації та вишуканості. Дружина йорданського короля Абдалли ІІ має в гардеробі не тільки стильні сукні та спідниці, але й розкішні вишиванки.

Після того, як королева Ранія вийшла заміж за монарха, одразу ж почала виконувати свою роботу на почесному посту. Ранія не тільки підтримує свого чоловіка під час офіційних заходів та поїздок, але й дбає про сфери освіти, здоров'я, можливостей спільнот та молоді в країні. Відтак представниця королівської сім'ї активно бере участь у світських та наукових подіях, де демонструє ідеальний стиль та красу. 

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Варто зазначити, що королева Ранія – яскравий приклад того, як сучасна жінка може з національного вбрання зробити стильний "лук". У гардеробі йорданської красуні є чимало вишиванок, які вона вбирає навіть на дуже важливі зустрічі, виглядаючи розкішно у такому одязі. 

Поїздка до Нідерландів

Під час офіційної подорожі до Нідерландів королева Ранія приголомшила своїм вбранням. У Лакенському палаці вона з'явилась перед власниками резиденції у чарівній вишитій сукні чорного кольору. Кольорові квіти на платті розкішно прикрасили вбрання, яке вже назвали одним з найефектніших образів. 

Варто зазначити, що вишитий орнамент не тільки оздоблював верх сукні, але й рукава. Поздовжні лінії з квітів підкреслили струнку фігуру королеви Ранії. 


Королева Ранія вбрала вишиту сукню на офіційну зустріч

 


Розкішна королева Ранія

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Офіційне фото з королем Абдаллою ІІ

Для привітання свого чоловіка – короля Абдаллу ІІ – з днем народження чарівна Ранія обрала спільне фото, яке вважається одним з офіційних знімків королівського подружжя. На світлині королева позує перед камерою в ефектній чорній сукні з яскраво-червоною вишивкою. Ідеальна укладка волосся та макіяж з акцентом на очі підкреслили природну красу дружини йорданського монарха. 

 

Не менш ефектно виглядала й інша чорно-червона вишиванка королеви, яку вона вбрала під час зустрічі з ремісниками. 

 

Зустріч з йорданцями

Королева Ранія – одна з тих представників королівських родин, яка не упускає можливості поспілкуватись з жителями віддалених сіл та міст. Так, для візиту до Мадабі вона обрала чарівний піджак з яскравою вишивкою. Різнокольоровий геометричний орнамент на вбранні стильно доповнював темний "лук" королеви Ранії. Дружина Абдалли ІІ зібрала хвилясте волосся у буденну зачіску, що додало до образу легкості та невимушеності. 

 

 

Зустріч з вчителями Йорданії

Освіта – одна з найактуальніших сфер, яку підтримує та контролює королева Ранія. Щороку вона здійснює десятки поїздок в різні куточки країни та намагається зарадити й вирішити фінансові проблеми, з якими стикаються вчителі у школах. 

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На зустріч з педагогами одного з районів Бейрута королева вбрала чорну вишиванку, яка дуже нагадувала українську. Вбрання вільного крою з білим геометричним орнаментом дивовижно підійшло чарівній Ранії. 

 

Поїздка до села Аль-Байваса

Не всі вишиті речі в гардеробі королеви Ранії є чорними. В гардеробі знаної красуні є вишитий піджак, який витончено підкреслив її образ під час візиту до села Аль-Байваса.  

 

 

Теги: LifeStyle Йорданія
Джерело: 24 Канал
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