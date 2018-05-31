Топ-6 ідей для манікюру на літо 2018

До початку літнього сезону ми переглянули головні тренди і обрали 6 варіантів манікюру на літо 2018.

Фруктовий манікюр

Для прихильниць експериментів – манікюр із соковитими відтінками та із зображенням фруктів.

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Фруктовий манікюр

Фруктовий манікюр

Геометрія та абстракція

У тренді також і мінімалістичні малюнки на нігтях: прості лінії та абстракції.

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Абстракція у манікюрі

Абстракція у манікюрі

"Корейський" манікюр

Такий манікюр зараз на вершині популярності серед корейських модниць. Головна особливість – це акварельні штрихи та розводи.

"Корейський" манікюр

"Корейський" манікюр

Нюд

Спокійні натуральні відтінки будуть у моді завжди. До слова, після одруження з принцом Гаррі Меган Маркл повинна завжди робити манікюр у нейтральній кольоровій гамі.

Манікюр з нюдовим акцентом

Голограми

Уявіть, як дивовижно виглядатимуть "дзеркальні" нігті на літньому сонці.

"Дзеркальний" манікюр

"Дзеркальний" манікюр

Написи

Намалюйте на кожному пальчику по букві і отримаєте зашифроване послання.

Манікюр з написами

Манікюр з написами