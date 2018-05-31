Топ-6 ідей для манікюру на літо 2018
До початку літнього сезону ми переглянули головні тренди і обрали 6 варіантів манікюру на літо 2018.
Фруктовий манікюр
Для прихильниць експериментів – манікюр із соковитими відтінками та із зображенням фруктів.
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Фруктовий манікюр
Фруктовий манікюр
Геометрія та абстракція
У тренді також і мінімалістичні малюнки на нігтях: прості лінії та абстракції.
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Абстракція у манікюрі
Абстракція у манікюрі
"Корейський" манікюр
Такий манікюр зараз на вершині популярності серед корейських модниць. Головна особливість – це акварельні штрихи та розводи.
"Корейський" манікюр
"Корейський" манікюр
Нюд
Спокійні натуральні відтінки будуть у моді завжди. До слова, після одруження з принцом Гаррі Меган Маркл повинна завжди робити манікюр у нейтральній кольоровій гамі.
Манікюр з нюдовим акцентом
Голограми
Уявіть, як дивовижно виглядатимуть "дзеркальні" нігті на літньому сонці.
"Дзеркальний" манікюр
"Дзеркальний" манікюр
Написи
Намалюйте на кожному пальчику по букві і отримаєте зашифроване послання.
Манікюр з написами
Манікюр з написами