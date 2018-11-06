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      Топ-6 популярних продуктів, які серйозно шкодять середовищу

      182 Читать новость на русском
      Топ-6 популярних продуктів, які шкодять середовищу
      Топ-6 популярних продуктів, які шкодять середовищу / unsplash.com

      Є продикти, у складі яких містяться небезпечні сполуки. Окрім того, для вирощування улюблених фруктів нищать гектери лісів, що завдає серйозного удару по клімату.

      1. Сонцезахисні креми шкодять кораловим рифам та мешканцям водного середовища, передає ВВС. Такі засоби містять 10 токсичних хімічних інгредієнтів, які небезпечні для живих організмів.

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      2. Через поширення протизаплідних пігулок може зменшитись населення Землі. А ще гормон етинілестрадіол (синтетичний варіант естрогену), який міститься у препаратах, може впливати на поведінку і генетику.

      3. На вирощування лише одного авокадо йде аж 272 літри води, що може негативно позначитись на регіонах, де його вирощують. Зокрема, може призвести до засухи.

      via GIPHY

      4. Ще один популярний фрукт – ананас. Для його вирощування лише у Коста-Риці вирубали тисячі гектарів лісів. Були навіть зафіксовані випадки, коли цілий ліс знищували протягом однієї ночі. Окрім того, для вирощування ананасів використовують багато пестицидів.

      5. Для виробництва пальмової олії, яка міститься у шампунях, помаді, зубній пасті, засобах для миття посуду, шоколаді, морозиві та печиві, також вирубують тисячі гектарів тропічних лісів, замість яких насаджують пальми. Це впливає на зміну клімату і руйнує середовище проживання окремих видів тварин.

      6. Освіжувачі повітря зазвичай містять лімонен (хімічна речовина, яка додає виробам цитрусовий аромат). Коли лімонен вступає у реакцію з озоном, то починає утворюватись формальдегід, щоденне вдихання якого може викликати захворювання на астму.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Здорове харчування Екологія клімат
      Джерело: 24 Канал
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