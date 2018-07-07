18:50
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
Вєсті Кремля
18:43, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, сьогодні
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

ТОП-6 повсякденних справ, які шкодять хребту

655 Читать новость на русском
ТОП-6 повсякденних справ, які шкодять хребту
ТОП-6 повсякденних справ, які шкодять хребту / 24apteka.com.ua

За станом хребта важливо стежити у будь-якому віці, адже на ньому у буквальному сенсі все тримається. Та чимало повсякденних справ може завдати серйозної шкоди хребту.

Одним зі щоденних занять є миття посуду, саме тоді тіло людини, зазвичай, перебуває у напівзігнутому стані, а руки постійно напружені, передає 24apteka.

Читайте також: Супрун розвінчала ТОП-4 міфи про біль у спині

В такій позі міжхребетні диски грудного відділу швидко перетираються, від чого виникає біль між лопатками. Аби цього уникнути, миючи посуд підставте під коліно стілець – це знизить тиск на диски.

via GIPHY

Щось схоже відбувається з хребтом під час миття підлоги – спина напружена, ноги також, під час цього доводиться піднімати важкі предмети, зокрема, відро з водою. Фахівці рекомендують відмовитись від миття підлоги руками і ганчіркою, краще використовуйте швабру або щітку для підлоги.

Також на хребет йде чимале навантаження, коли ви несете пакети з супермаркету. Щоб не нашкодити хребту, важливо піднімати важкі пакунки на зігнутих колінах. Нести сумки з продуктами можна, але тільки рівномірно розподіливши їх в обох руках.

Під час шнурування взуття знову ж таки страждають міжхребцеві диски. Рекомендується шнурувати черевики в положенні сидячи, а не напівсидячи на підлозі або стоячи в нахилі.

via GIPHY

Носити наплечник також треба правильно – на обидва плеча, рівномірно розподіляючи навантаження. Лямки повинні бути широкими та м'якими, тоді вони краще амортизуватимуть та знизять навантаження на шию і хребет.

Діставати важкі речі згори треба обережно – під час цього хребет розтягується і коли важка коробка вже в руках, знову ж таки страждають диски. Аби цього уникнути – використовуйте стілець, щоб скоротити розтягнення хребта до мінімуму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя Гігієна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сезон туристичних скандалів: чому українці не застраховані від махінацій туроператорів
сьогодні, 18:00 Сезон туристичних скандалів: чому українці не застраховані від махінацій туроператорів
68
Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
сьогодні, 17:00 Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
Сергій Лещенко 190
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
сьогодні, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 166
Россия в огне, но футбол важнее?
сьогодні, 16:00 Россия в огне, но футбол важнее?
Злой Одессит 1568
Як корупціонери намагалися очолити процес боротьби з корупцією
сьогодні, 15:00 Як корупціонери намагалися очолити процес боротьби з корупцією
Олександра Дрік 337
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук