ТОП-6 повсякденних справ, які шкодять хребту

За станом хребта важливо стежити у будь-якому віці, адже на ньому у буквальному сенсі все тримається. Та чимало повсякденних справ може завдати серйозної шкоди хребту.

Одним зі щоденних занять є миття посуду, саме тоді тіло людини, зазвичай, перебуває у напівзігнутому стані, а руки постійно напружені, передає 24apteka.

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В такій позі міжхребетні диски грудного відділу швидко перетираються, від чого виникає біль між лопатками. Аби цього уникнути, миючи посуд підставте під коліно стілець – це знизить тиск на диски.

Щось схоже відбувається з хребтом під час миття підлоги – спина напружена, ноги також, під час цього доводиться піднімати важкі предмети, зокрема, відро з водою. Фахівці рекомендують відмовитись від миття підлоги руками і ганчіркою, краще використовуйте швабру або щітку для підлоги.

Також на хребет йде чимале навантаження, коли ви несете пакети з супермаркету. Щоб не нашкодити хребту, важливо піднімати важкі пакунки на зігнутих колінах. Нести сумки з продуктами можна, але тільки рівномірно розподіливши їх в обох руках.

Під час шнурування взуття знову ж таки страждають міжхребцеві диски. Рекомендується шнурувати черевики в положенні сидячи, а не напівсидячи на підлозі або стоячи в нахилі.

Носити наплечник також треба правильно – на обидва плеча, рівномірно розподіляючи навантаження. Лямки повинні бути широкими та м'якими, тоді вони краще амортизуватимуть та знизять навантаження на шию і хребет.

Діставати важкі речі згори треба обережно – під час цього хребет розтягується і коли важка коробка вже в руках, знову ж таки страждають диски. Аби цього уникнути – використовуйте стілець, щоб скоротити розтягнення хребта до мінімуму.

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