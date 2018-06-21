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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Топ-6 продуктів, які борються з онкозахворюваннями

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Чорниця бореться з раком
Чорниця бореться з раком / unsplash.com

Деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.

Зерна чіа збагачені білком, пише Men’s Life. Вони збагачені антиоксидантами – квецетином, кемпферолом та хлорогеновою кислотою, що є доброю профілактикою раку легень передміхурової залози.

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Перешкоджає утворенню пухлини в сечовому міхурі, печінці, легенях і товстій кишці брюссельська капуста. Все через речовини індол та ізотіоціанати. Цей продукт збагачений вітаміном С та альфа-ліноленовою кислотою.

Через величезну кількість антиоксидантів волоський горіх отримав назву "супергоріх". Цей плід дуже багатий альфа-ліноленової кислотою. Це незамінна жирна кислота, яка знижує ймовірність раку товстої кишки. Поліфеноли, що містяться у волоському горіху, є ефективним засобом проти раку передміхурової залози.

Артишокові рослини багаті на поліфеноли, які знищують колоректальний рак. Цей продукт є ефективним профілактичним засобом проти зростання ракових клітин.

Чорниця, зібрана в лісі, дуже багата антиоксидантами. А пурпурного кольору їй надають флавоноїди. Антоціани, що містяться в цій ягоді, є сильним антиоксидантом. Вона має найвищу "повну антиоксидантну здатність".

У шкірці червоного винограду міститься одне з найвідоміших протиракових з'єднань. Це ресвератрол, який пригнічує клітини, що викликають рак.

Фото: Unsplash.

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Теги: Лікування Здоров'я Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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