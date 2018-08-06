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Топ-6 шкідливих звичок в офісі, від яких потрібно позбутися

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Топ-6 шкідливих звичок в офісі
Топ-6 шкідливих звичок в офісі / mozgasgyogyszer.hu

Шкідливі звички можуть виникнути не лише вдома, а й в офісі, де люди проводять приблизно третину свого часу.

Від цих звичок необхідно відмовитися, як тільки ви їх помітите, пише HeadHunter.

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Не снідати

Замість цього ви п’єте три чашки кави, у гіршому випадку ще й курите. Такий спосіб може призвести до гастриту чи виразки шлунку.

Обідати за комп’ютером

Багатозадачність негативно впливає на організм людини. Тим більше, що мозок потребує відпочинку та перезавантаження, яке він не отримує.

Обідати за комп’ютером – не найкраща ідея
Обідати за комп’ютером – не найкраща ідея

Сидіти весь день за столом

У цьому випадку проблем зі здоров’ям не уникнути. Постарайтеся робити вправи та частіше вставати.

Сутулитися

Через неправильну поставу вас може боліти хребет, плечі, сутулість може спричинити сколіоз та інші проблеми з хребтом.

Терти очі

З точки зору гігієни це – великий ризик травмувати шкіру повік. Краще взагалі не чіпати орган зору, а робити вправи.

Не потірбно терти очі
Не потірбно терти очі

Сидіти зі схрещеними ногами

Попри комфортність такої пози вона може спричинити дискомфорт в спині.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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