Топ-6 вправ для стрункої фігури від особистого тренера Шакіри: відеоурок

Популярна колумбійська співачка Шакіра у 41 рік може похизуватись ідеальними формами. А все тому, що зірка наполегливо тренується у спортивному залі під пильним контролем її тренера.

В інтерв'ю західним ЗМІ Шакіра відкрила свій секрет стрункості. Зіркова мама двох дітей ретельно стежить за своїм харчуванням. За порадою тренера, вона їсть 5 – 6 разів на добу, однак маленьким порціями. Раціон Шакіри наповнений овочами, фруктами, та білковими продуктами.

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Та одним харчуванням співачка не обмежується. Шакіра наполегливо тренується зі своїм особистим тренером Ганною Кайзер.

Фітнес-наставник співачки поділилась секретом, які вправи допоможуть отримати струнку фігуру. Для цього кілька разів на тиждень потрібно повторювати 6 вправ, які є найбільш ефективними в боротьбі з зайвими кілограмами. Ганна Кайзер продемонструвала їх в короткому відео, яке опублікувала на сторінці свого блогу.

Допис, поширений Anna Kaiser (@theannakaiser) 27 Бер 2018 р. о 5:03 PDT

Окрім цього, фітнес-тренер спростувала всі нарікання молодих мам, які запевняли, що поєднати заняття спортом із доглядом за дитиною неможливо. Ганна Кайзер на власному прикладі показала кілька вправ, в яких малюк теж бере участь.