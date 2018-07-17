18:22
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Топ-6 вправ для стрункої фігури від особистого тренера Шакіри: відеоурок

32 Читать новость на русском
Як скинути зайві кілограми: вправи для стрункої фігури
Як скинути зайві кілограми: вправи для стрункої фігури / Фото із соцмереж

Популярна колумбійська співачка Шакіра у 41 рік може похизуватись ідеальними формами. А все тому, що зірка наполегливо тренується у спортивному залі під пильним контролем її тренера.

В інтерв'ю західним ЗМІ Шакіра відкрила свій секрет стрункості. Зіркова мама двох дітей ретельно стежить за своїм харчуванням. За порадою тренера, вона їсть 5 – 6 разів на добу, однак маленьким порціями. Раціон Шакіри наповнений овочами, фруктами, та білковими продуктами.

Читайте також: Аніта Луценко поділилась 10 правилами їжі та активності

Та одним харчуванням співачка не обмежується. Шакіра наполегливо тренується зі своїм особистим тренером Ганною Кайзер. 

Фітнес-наставник співачки поділилась секретом, які вправи допоможуть отримати струнку фігуру. Для цього кілька разів на тиждень потрібно повторювати 6 вправ, які є найбільш ефективними в боротьбі з зайвими кілограмами. Ганна Кайзер продемонструвала їх в короткому відео, яке опублікувала на сторінці свого блогу. 

 

Окрім цього, фітнес-тренер спростувала всі нарікання молодих мам, які запевняли, що поєднати заняття спортом із доглядом за дитиною неможливо. Ганна Кайзер на власному прикладі показала кілька вправ, в яких малюк теж бере участь. 

 

Теги: LifeStyle Здорове життя Шакіра Фітнес
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
сьогодні, 18:01 Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
216
Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
сьогодні, 17:05 Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
Олекса Коба 303
"Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму
сьогодні, 16:34 "Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму
1874
Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним
сьогодні, 16:31 Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним
4806
Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
сьогодні, 16:03 Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
Катерина Петренко 1137
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук