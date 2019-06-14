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      Топ-7 безпечних пляжів Києва, де можна купатись влітку

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      Літній сезон у розпалі, тому українці починають масово рятуватися від палючого сонця біля водойм. Журналісти 24 каналу перевірили, чи готові київські пляжі до відпочивальників.

      Нині у столиці України працює 14 комунальних пляжів. Знайти їх дуже просто – повний перелік розміщений на сайті комунального підприємства "Плесо" і всі вони безкоштовні. 

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      Що цікаво, Київ – це єдине місто в Україні, де річкові та озерні пляжі отримали міжнародну відзнаку "Блакитний прапор". 

      Що таке відзнака "Блакитний прапор"? Міжнародна відзнака, яка гарантує комфорт та безпеку відпочивальникам. Експерти з 1987 року щорічно оцінюють пляжі за 32 критеріями та вимогами.

      Столичні пляжі, які отримали міжнародну відзнаку "Блакитний прапор":

      1. "Веселка"
      2. "Венеція"
      3. "Золотий"
      4. "Дитячий"
      5. "Пуща-Водиця",
      6. "Молодіжний"
      7. "Галерна".

      безпечні пляжі києва
      Рейтинг безпечних пляжів Києва

      Журналісти 24 каналу відправились на популярні пляжі Києва, аби перевірити, чи точно вони відповідають міжнародним стандартам.

      Пляжі у Гідропарку

      Пляжі у Гідропарку є одними з найпопулярніших місць відпочинку для місцевих жителів. Водночас відпочивальники нарікають на брудний пісок. За їхніми словами, спершу здається, що пісок начебто чистий, але якщо копнути глибше, то можна знайти купу сміття.

      венеція пляж київ
      Пляж "Венеція" у Гідропарку

      За 15 метрів до води висять попереджувальні знаки. На них зазначається, що купатися тимчасово заборонено, проте, чому – не пояснюється.

      У Держпродспоживслужбі пояснили, що ці знаки є тимчасовими, адже результати проб води біля пляжів отримують щотижня. 

      Контролює балансоутримувач всіх пляжі КП "Плесо". Вони за договором з державною установою Київський міський центр МОЗ України щонеділі проводять дослідження води у відкритих водоймах на цих пляжах і води у питних фонтанчиках,
      – пояснив заступник голови Держпродспоживслужби Дмитро Байраченко.

      За словами начальника служби утримання КП "Плесо" Андрія Логвиненка, на пляжі постійно чергують рятувальники, тому порятунок завжди поруч. 

      Пляж "Веселка"

      Пляж "Веселка" розташований біля метро "Лівобережна". Людей тут набагато більше, ніж на пляжах у Гідропарку.

      У "Веселки" все за стандартами – є душові, фонтанчики з питною водою, туалети і навіть баки для роздільного сміття. Проте найголовніше – це медичний пункт. 

      веселка київ пляж
      Пляж "Веселка" у Києві

      Відпочивальники пляжем задоволені, а тому альтернатив шукати не планують.

      "Тут чисто, плюс є баскетбольний майданчик, у волейбол можна пограти, тут хороше місце. Тут стежать за пляжем, є рятувальник", – сказала одна із відпочивальниць.

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Відпочинок Новини Києва Здоров'я
      Джерело: 24 канал
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