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      ТОП-7 експортерів курячих яєць: "Авангард" Олега Бахматюка знову став лідером

      55 Читать новость на русском
      "Авангард"
      "Авангард"

      Українські виробники значно збільшили експорт курячих яєць. За останні два роки вітчизняні виробники більш ніж вдвічі збільшили свої показники щодо постачання на зовнішні ринки.

      ТОП-7 компаній-експортерів курячого яйця за 2018 рік за версією Latifundist.com очолив "Авангард", найбільший в Європі виробник яєць і продуктів з них.

      Рейтинг складено за даними "Союзу птахівників України", який відзначив суттєвий ріст експорту українських яєць за останні два роки. Якщо у 2016 році країна продала за кордон майже 850 млн шт. яєць, то у 2018 році – 1,79 млрд шт. Збільшення експортних поставок пов'язано як із зростанням виробництва яєць, так і з відкриттям нових ринків збуту. За офіційною статистикою, промислове виробництво курячих яєць в Україні у 2018 році у порівнянні з 2017 роком зросло на 6,4% – до 8,9 млрд шт. Лідером серед експортерів з великим відривом відзначений агрохолдинг "Авангард" українського бізнесмена Олега Бахматюка, який в Україні продає курячі яйця під торговою маркою "Квочка". Частка "Авангарду" в експорті яєць становить 46,7%.

      У "Союзі птахівників України" відзначили, що у 2018 році наші компанії отримали дозвіл для експорту яєць у Чорногорію, Сербію, Гонконг, Сінгапур. Для поставок яєчних продуктів – в Чорногорію, Сербію, Гонконг, Сінгапур, Марокко, Філіппіни. За даними Держстату, в минулому році країна продала за кордон 107,5 тис. т яєць, що на 21% більше, ніж у 2017 році (88,6 тис. т). У грошовому еквіваленті експорт яєць у 2018-м зріс на 37%, до $ 94,1 млн ($ 68,9 млн у 2017 році).

      Трійка основних покупців українських яєць в минулому році залишилася такою ж, як і в 2017-м: ОАЕ ($ 34,5 млн), Ірак ($ 19 млн) і Катар ($ 9,7 млн). До слова, імпорт яєць скоротився на 40%: з 5,7 тис. Т у 2017 році до 3,4 тис. Т у 2018 році. У грошах скорочення склало 32,5% – $ 13,1 млн проти $ 19,4 млн у 2017 році.

      Раніше портал AgroPolit.com опублікував свій рейтинг ТОП-9 компаній-експортерів курячого яйця за 2018 рік. Його також очолив "Авангард" українського бізнесмена Олега Бахматюка, який вже багато років залишається беззаперечним лідером з експорту яєць і яєчних продуктів в Україні.

      Найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні, "Авангард" (AVANGARDCO IPL), входить групу компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка. До складу компанії входять 19 птахофабрик, 3 інкубатори, 10 зон для підрощування молодняка, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яйця, 2 птахокомплекси повного циклу "Авіс" і "Чорнобаївське", а також завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудз". Яйця і яєчні продукти компанії відповідають вимогам стандарту "Халяль" і дозволені для експорту до Європейського Союзу.

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      Теги: Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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