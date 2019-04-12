ТОП-7 експортерів курячих яєць: "Авангард" Олега Бахматюка знову став лідером

Українські виробники значно збільшили експорт курячих яєць. За останні два роки вітчизняні виробники більш ніж вдвічі збільшили свої показники щодо постачання на зовнішні ринки.

ТОП-7 компаній-експортерів курячого яйця за 2018 рік за версією Latifundist.com очолив "Авангард", найбільший в Європі виробник яєць і продуктів з них.

Рейтинг складено за даними "Союзу птахівників України", який відзначив суттєвий ріст експорту українських яєць за останні два роки. Якщо у 2016 році країна продала за кордон майже 850 млн шт. яєць, то у 2018 році – 1,79 млрд шт. Збільшення експортних поставок пов'язано як із зростанням виробництва яєць, так і з відкриттям нових ринків збуту. За офіційною статистикою, промислове виробництво курячих яєць в Україні у 2018 році у порівнянні з 2017 роком зросло на 6,4% – до 8,9 млрд шт. Лідером серед експортерів з великим відривом відзначений агрохолдинг "Авангард" українського бізнесмена Олега Бахматюка, який в Україні продає курячі яйця під торговою маркою "Квочка". Частка "Авангарду" в експорті яєць становить 46,7%.

У "Союзі птахівників України" відзначили, що у 2018 році наші компанії отримали дозвіл для експорту яєць у Чорногорію, Сербію, Гонконг, Сінгапур. Для поставок яєчних продуктів – в Чорногорію, Сербію, Гонконг, Сінгапур, Марокко, Філіппіни. За даними Держстату, в минулому році країна продала за кордон 107,5 тис. т яєць, що на 21% більше, ніж у 2017 році (88,6 тис. т). У грошовому еквіваленті експорт яєць у 2018-м зріс на 37%, до $ 94,1 млн ($ 68,9 млн у 2017 році).

Трійка основних покупців українських яєць в минулому році залишилася такою ж, як і в 2017-м: ОАЕ ($ 34,5 млн), Ірак ($ 19 млн) і Катар ($ 9,7 млн). До слова, імпорт яєць скоротився на 40%: з 5,7 тис. Т у 2017 році до 3,4 тис. Т у 2018 році. У грошах скорочення склало 32,5% – $ 13,1 млн проти $ 19,4 млн у 2017 році.

Раніше портал AgroPolit.com опублікував свій рейтинг ТОП-9 компаній-експортерів курячого яйця за 2018 рік. Його також очолив "Авангард" українського бізнесмена Олега Бахматюка, який вже багато років залишається беззаперечним лідером з експорту яєць і яєчних продуктів в Україні.

Найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні, "Авангард" (AVANGARDCO IPL), входить групу компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка. До складу компанії входять 19 птахофабрик, 3 інкубатори, 10 зон для підрощування молодняка, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яйця, 2 птахокомплекси повного циклу "Авіс" і "Чорнобаївське", а також завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудз". Яйця і яєчні продукти компанії відповідають вимогам стандарту "Халяль" і дозволені для експорту до Європейського Союзу.