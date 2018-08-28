Топ-7 міфів про шизофренію, у які не варто вірити

Таке психічне захворювання як шизофренія характеризується розладом розумових процесів, і роздвоєння особистості тут ні при чому.

Багато поширених тверджень про прояви шизофренії є помилковими, передає Lifehacker.

1. Шизофренія – це НЕ роздвоєння особистості, адже людина відчуває себе собою, єдиною і неподільною.

А от психічний збій, що розділяє особистість людини на кілька, називається дисоціатівним розладом особистості і це зовсім інше порушення.

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У свідомості хворого на шизофренію порушені логічні зв'язки, тому думки та ідеї в його голові легко уживаються і суперечать один одному.

2. Шизофреніки НЕ схильні до насильства і взагалі безпечні. Вони переважно нерішучі і пасивні. Це пов'язано зі згаданими вище порушеннями логічних зв'язків. Хворій людині складно вибудувати навіть коротенький план агресії.

Не варто забувати, що від шизофреніків можна очікувати непередбачуваних дій і спалахи люті. Та найчастіше це пов'язано з супутніми розладами, зокрема, глибокими психічними травмами чи зловживанням алкоголю, наркотиків.

3. Шизофренія НЕ може розвинутися лише через пережитий сильний стрес. До розвитку цього психічного захворювання призводить безліч причин, які наклались:

- генетична схильність;

- вплив вірусів;

- індивідуальні особливості мозку і деякі збої в його розвитку;

- брак харчування до народження;

- проблеми під час пологів;

- психосоціальні фактори.

Окрім того, захворіти може лише той, хто до цього схильний.

4. Шизофренія НЕ завжди передається через генетику. Вона може збільшувати ризик розвитку шизофренії, але це не можна вважати закономірністю.

5. Люди з шизофренією НЕ дурніші, ніж інші. Так, у них є проблеми з логікою, концентрацією уваги та пам'яттю, але рівень розумового розвитку шизофреніка може дати фору багатьом здоровим людям.

6. Люди з шизофренією НЕ ліниві і неохайні. Декотрим складно дбати про себе – їм іноді потрібна допомога у речах, які іншим здаються буденними.

7. Шизофренія лікується. Існують ефективні терапевтичні і медикаментозні методи корекції. При своєчасній терапії близько 25% хворих на шизофренію виліковують, ще 50% спостерігають значне поліпшення симптомів, що дозволяє їм жити повноцінним життям.

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