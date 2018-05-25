Топ-7 міфів про здоров’я від Супрун: свіжа підбірка

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун продовжує розвінчувати найпоширеніші міфи щодо здоров'я. "Здоров'я 24" підготувало свіжу підбірку цікавих медишних фактів.

Редакція "Здоров'я 24" зібрала свіжу підбірку найпоширеніших помилкових уявлень українців про здоров’я від Уляни Супрун та Міністерства охорони здоров'я.

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1. Що насправді необхідно робити при опіках

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевнила, що лікувати опіки рослинною олією, сметаною чи листям алое не можна.

2. Супрун розвінчала міф щодо профілактики небезпечних паразитів

Під час старту сезону свіжих овочів, фруктів, прогулянок на природі та ігор з домашніми тваринами зростає небезпека заразитися гельмінтами, або ж більш відомими усім глистами.

3. "Сидіти на холодному не можна": Супрун розповіла правду про навіяне уявлення

Сидіння на холодній поверхні не призводить до запалення сечового міхура (циститу).

4. "Виростуть вуса": Супрун розвіяла "страшні" міфи щодо популярних препаратів

Уляна Супрун розповіла правду і вигадки про вживання гормональних контрацептивів та розповіла – для чого їх може призначати лікар.

5. Популярного діагнозу не існує, – Супрун розвінчала ще один міф

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про популярний діагноз – дисбактеріоз.

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6. Чи можна хрустіти пальцями: Супрун дала роз’яснення

Медики не мають переконливих доказів щодо зв’язку між хрустінням суглобів та артритом.

7. Відомого діагнозу не існує, – Супрун розвінчала міф сучасності

Популярного діагнозу, який призначають пацієнтам – остеохондроз – не існує в медичній практиці в Україні. Він стоїть у списку разом з дисбактеріозом та вегето-судинною дистонією.