15:33
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Топ-7 найбільш шкідливих продуктів для зубів

2043 Читать новость на русском
Шкідливі продукти для зубів
Шкідливі продукти для зубів / unsplash.com

Якщо у вас надто слабкі та чутливі зуби, варто обмежити у раціоні деякі харчові продукти, які можуть завдати чималої шкоди.

Не варто споживати багато цитрусових, адже їхня кислота пошкоджує зубну емаль, передає СosmoЛимонад і газована вода також сприяють роз'їданню емалі, а міцний чай впливає на колір зубів.

Читайте також: Як визначити якість корисних продуктів

До небезпечних для зубів продуктів також належать сухофрукти і насіння. Попри їх корисність для організму, причина шкоди для зубів дуже банальна – вони легко застрягають у мікрощілинах зубів. Через це у ротовій порожнині розмножуються бактерії.

Тверді солодощі (грильяж, іриски, арахісове масло та інше) містять багато цукру та руйнують зуби. Картопляний крохмаль у чипсах у роті розщеплюється на цукор і також руйнує верхній шар зубів.

Через споживання дуже холодної чи дуже гарячої їжі через різкий перепад температур на зубній емалі утворюються видимі тріщини. Тож бережіть свої зуби і споживайте корисну їжу для їхнього здоров'я.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Лікування Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сьогодні, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 194
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сьогодні, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 499
Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
сьогодні, 13:00 Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
Тетяна Мартинюк 199
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1672
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 1036
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук