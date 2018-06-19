Топ-7 найбільш шкідливих продуктів для зубів

Якщо у вас надто слабкі та чутливі зуби, варто обмежити у раціоні деякі харчові продукти, які можуть завдати чималої шкоди.

Не варто споживати багато цитрусових, адже їхня кислота пошкоджує зубну емаль, передає Сosmo. Лимонад і газована вода також сприяють роз'їданню емалі, а міцний чай впливає на колір зубів.

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До небезпечних для зубів продуктів також належать сухофрукти і насіння. Попри їх корисність для організму, причина шкоди для зубів дуже банальна – вони легко застрягають у мікрощілинах зубів. Через це у ротовій порожнині розмножуються бактерії.

Тверді солодощі (грильяж, іриски, арахісове масло та інше) містять багато цукру та руйнують зуби. Картопляний крохмаль у чипсах у роті розщеплюється на цукор і також руйнує верхній шар зубів.

Через споживання дуже холодної чи дуже гарячої їжі через різкий перепад температур на зубній емалі утворюються видимі тріщини. Тож бережіть свої зуби і споживайте корисну їжу для їхнього здоров'я.

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