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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Топ-7 найгарячіших образів зірок на вечірці в Каннах

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Топ-7 найгарячіші образи зірок в Каннах
Топ-7 найгарячіші образи зірок в Каннах / Фото із соцмереж

Черговий день Каннського фестивалю відзначився розкішною вечіркою Chopard. Зірки ретельно підбирали вбрання для світського заходу, які підкреслили апетитні форми селебрітіз.

Популярні моделі, акторки та співачки відвідали фешенебельну вечірку Chopard. Скромні та яскраві, розкішні та прозорі, пікантні та сміливі – такі вбрання приміряли голлівудські знаменитості. 

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Вечірку щороку організовує ювелірний бренд Chopard. Серед запрошених гостей у 2018 році були знаменитості, що відвідали Каннський кінофестиваль. Зокрема, моделі Ірина Шейк, Ізабель Гулар, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Ельза Госк, Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер. Манекенниці, які звикли демонструвати красу свого тіла, засвітили на вечірці досить пікантні "луки". 

Переможцем найсексуальнішого образу можна вважати зірку реаліті-шоу Кендалл Дженнер, яка з'явилась на світському заході в "голій" сукні. Модель не вбрала білизну під прозоре плаття та засвітила пишні груди. 

Кендалл Дженнер

 

Допис, поширений Blog Da Rai (@blograi)

Сайт "24" підібрав найсміливіші образи акторок та манекенниць на вечірці Chopard-2018. 

 

Ірина Шейк

 

Стелла Маквелл

 

Ельза Госк

 

Сара Сампайо

 

Джоан Смоллс

 

Melanin Magic @jastookes

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls)

 

Маріон Котіяр


Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/look/redcarpet/82353-kanny-2018-kendall-dzhenner-irina-sheyk-marion-kotiyyar-na-vecherinke-chopard.html

Теги: LifeStyle Мода Каннський кінофестиваль
Джерело: 24 Канал
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