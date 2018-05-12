Топ-7 найгарячіших образів зірок на вечірці в Каннах

Черговий день Каннського фестивалю відзначився розкішною вечіркою Chopard. Зірки ретельно підбирали вбрання для світського заходу, які підкреслили апетитні форми селебрітіз.

Популярні моделі, акторки та співачки відвідали фешенебельну вечірку Chopard. Скромні та яскраві, розкішні та прозорі, пікантні та сміливі – такі вбрання приміряли голлівудські знаменитості.

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Вечірку щороку організовує ювелірний бренд Chopard. Серед запрошених гостей у 2018 році були знаменитості, що відвідали Каннський кінофестиваль. Зокрема, моделі Ірина Шейк, Ізабель Гулар, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Ельза Госк, Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер. Манекенниці, які звикли демонструвати красу свого тіла, засвітили на вечірці досить пікантні "луки".

Переможцем найсексуальнішого образу можна вважати зірку реаліті-шоу Кендалл Дженнер, яка з'явилась на світському заході в "голій" сукні. Модель не вбрала білизну під прозоре плаття та засвітила пишні груди.

Кендалл Дженнер

Допис, поширений Blog Da Rai (@blograi) 12 Тра 2018 р. о 10:43 PDT

Сайт "24" підібрав найсміливіші образи акторок та манекенниць на вечірці Chopard-2018.

Ірина Шейк

Допис, поширений користувачем @fashionlifestyle_n 12 Тра 2018 р. о 10:41 PDT

Стелла Маквелл

Допис, поширений Elizabeth Sulcer (@elizabethsulcer) 11 Тра 2018 р. о 7:13 PDT

Ельза Госк

Допис, поширений The Key To Fashion (@thekeytofashiion) 11 Тра 2018 р. о 6:56 PDT

Сара Сампайо

Допис, поширений LUSO-MODA ️ (@lusomoda) 12 Тра 2018 р. о 10:38 PDT

Допис, поширений Sara Fans Chile (@sarasampaiochile) 12 Тра 2018 р. о 7:41 PDT

Джоан Смоллс

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls) 12 Тра 2018 р. о 2:22 PDT

Melanin Magic @jastookes Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls) 12 Тра 2018 р. о 5:27 PDT

Маріон Котіяр



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