Топ-7 неочевидних симптомів стресу

Стрес – доволі поширене явище у сучасному світі. Часто він виникає через незаразди у сім'ї, конфлікти на роботі та інші речі. І є кілька неочевидних симптомів, які вказують на стан тривалого стресу.

Медики назвали сім ознак, які повинні вас насторожити, передає 24apteka.

Сонливість

Понад 50% людей, які перебувають у стресовому стані, постійно відчувають втому, млявість, сонливість, їх переслідує позіхання. Зі слів вчених, завдяки сну організм хоче побороти стрес і тривогу.

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Біль у тілі

За словами медиків, тривалий стан тривожності і депресії можуть спровокувати появу больових відчуттів у тілі. Найбільше реагують шлунок та кишечник, з'являється печія, притаманний біль у попереку, шиї, м'язах та голові.

Висипання на шкірі

Надмірні хвилювання можуть спровокувати низку проблем зі шкірою на руках, животі та спині: кропив'янка, прищі, екзема, свербіж шкіри.

Застуда

Імунна система також реагує на стрес, організм стає ослабленим, легко підхопити вірусні та інфекційні захворювання.

Діарея

Через надмірне відчуття тривоги в організмі порушується вироблення гормонів, які можуть негативно вплинути на органи травлення, викликаючи діарею і інші симптоми (нудота, відрижка, слабкість, блювання).

Проблеми з пам'яттю

Тривалий стрес негативно позначається на області мозку, яка відповідає за спогади, тож можуть виникнути проблеми з пам'яттю.

Збій менструального циклу

Для жінок це чи не найпростіший спосіб зрозуміти, що щось з організмом не так. Стрес викликає зміну гормонального фону і часто може привести до порушень менструального циклу у жінок. Також можуть виникати нудота, сильний біль, запаморочення та інше.

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