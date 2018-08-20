19:26
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Топ-7 неочевидних симптомів стресу

49 Читать новость на русском
Симптоми стресу
Симптоми стресу / unsplash.com

Стрес – доволі поширене явище у сучасному світі. Часто він виникає через незаразди у сім'ї, конфлікти на роботі та інші речі. І є кілька неочевидних симптомів, які вказують на стан тривалого стресу.

Медики назвали сім ознак, які повинні вас насторожити, передає 24apteka.

Сонливість

Понад 50% людей, які перебувають у стресовому стані, постійно відчувають втому, млявість, сонливість, їх переслідує позіхання. Зі слів вчених, завдяки сну організм хоче побороти стрес і тривогу.

Читайте також: Ще одна "епідемія" людства, – онколог про нову фобію

via GIPHY

Біль у тілі

За словами медиків, тривалий стан тривожності і депресії можуть спровокувати появу больових відчуттів у тілі. Найбільше реагують шлунок та кишечник, з'являється печія, притаманний біль у попереку, шиї, м'язах та голові.

Висипання на шкірі

Надмірні хвилювання можуть спровокувати низку проблем зі шкірою на руках, животі та спині: кропив'янка, прищі, екзема, свербіж шкіри.

Застуда

Імунна система також реагує на стрес, організм стає ослабленим, легко підхопити вірусні та інфекційні захворювання.

via GIPHY

Діарея

Через надмірне відчуття тривоги в організмі порушується вироблення гормонів, які можуть негативно вплинути на органи травлення, викликаючи діарею і інші симптоми (нудота, відрижка, слабкість, блювання).

Проблеми з пам'яттю

Тривалий стрес негативно позначається на області мозку, яка відповідає за спогади, тож можуть виникнути проблеми з пам'яттю.

Збій менструального циклу

Для жінок це чи не найпростіший спосіб зрозуміти, що щось з організмом не так. Стрес викликає зміну гормонального фону і часто може привести до порушень менструального циклу у жінок. Також можуть виникати нудота, сильний біль, запаморочення та інше.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія Стрес Поради Профілактика захворювань Депресія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ціни на квартири у Києві від забудовника: що пропонує ринок
сьогодні, 19:03 Ціни на квартири у Києві від забудовника: що пропонує ринок
Яніна Ткачук
Подорожі Україною: мальовничі місця Тернопільщини, які захоплюють подих
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: мальовничі місця Тернопільщини, які захоплюють подих
Уляна Корицька
Хто купив канал "112 Україна": резонансне розслідування
сьогодні, 17:05 Хто купив канал "112 Україна": резонансне розслідування
Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?
сьогодні, 17:01 Скільки ще Київ повинен пережити злив, щоб Кличко звернув увагу на проблему?
Богдан Яременко
Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
сьогодні, 15:32 Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук