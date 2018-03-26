ТОП-7 юридичних перемог Кенеса Ракішева

Казахстанський бізнесмен Кенес Ракішев відомий в Україні насамперед, як успішний підприємець і банкір.

Зокрема, після покупки кілька років тому казахстанського "БТА Банку", який перебував у жахливому фінансовому стані через дії колишніх керівників (довелося навіть відмовитися від його банківської ліцензії), Кенес Ракішев, тим не менше, зберіг працюючою українську "дочку": "БТА Банк" (Україна) залишається стабільним і надійним фінансовим установою.

Про презентовані Кенесом Ракішевим в Лондоні концепти завтрашнього дня в сфері IT (криптосмартфон, наприклад, і крипто-ноутбук сімейства FINNEY) теж відомо вже багато тим, звичайно, хто таким цікавиться. Але на рахунку Кенеса Ракішева і кілька гучних і переконливих юридичних перемог: у судах США, Великобританії, міжнародного арбітражу в Гаазі та інших. Всі вони пов'язані з наведенням порядку в згаданому казахстанському "БТА Банку", який розікрали, його колишній керівник Мухтар Аблязов отримав значний термін на батьківщині (20 років позбавлення волі з конфіскацією майна), але втік за кордон. Юридична команда Кенеса Ракішева, в складі якої і провідна міжнародна юридична фірма "Ілляшев та Партнери", по всьому світу знаходить вкрадене Аблязовим разом з подільниками у "БТА Банку", домагається спочатку заморозки цих активів, а потім і їх повернення законному власнику. ТОП-7 гучних перемог Кенеса Ракішева в судах (з цілої серії таких останнім часом) ми і розглянемо в цьому огляді.

1. 2012 рік. Високий суд Лондона постановив: стягнути з Мухтара Аблязова два мільярди доларів на користь "БТА Банк" (Казахстан). Таким було рішення по відразу двом цивільними позовами казахстанського фінустанови до свого колишнього керівника. Впливова The Financial Times ще тоді писала про те, що сам "БТА Банк" (Казахстан) оцінює масштаби крадіжок Мухтара Аблязова в цьому банку приблизно в 6 мільярдів доларів США. Найчастіше ними використовувалася нехитра схема: видача кредитів під фіктивні гарантії своїм же (оформленим на підставних осіб) фірмам. Але експерти говорили про набагато більшу суму, яку Аблязов вкрав, користуючись положенням голови ради директорів: всі 10 мільярдів! До речі, в тому ж 2012 році Високий суд Лондона засудив побіжного банкіра до 22 місяців ув'язнення за неповагу до суду. Цьому рішенню лондонській феміді передувала попередня перемога нового власника "БТА Банку" Кенеса Ракішева там же, на Туманному Альбіоні: у грудні 2010 року апеляційний суд Англії залишив в силі постанову Високого суду про майбутнє запровадження зовнішнього управління активами втікача Аблязова (приблизно 5 мільярдів доларів) в зв'язку з невиконанням ним ордера від 2009 року, яка передбачала замороження сумнівно отриманих активів. Це були лише перші ластівки, але дуже важливі рішення в серії майбутніх юридичних перемог Кенеса Ракішева. Сьогодні команда юристів з юридичної фірми "Ілляшев і партнери" поряд з юридичними командами в Англії, Росії, Казахстані та низці інших країн розплутує ланцюжки компаній і банківських рахунків, за якими, згідно юристам ЮФ, гроші вкладників казахстанського "БТА Банку" йшли на рахунки Аблязова і його наближених.

2. Липень 2015 року: Високий суд Англії вирішує заморозити всі активи, які прямо або опосередковано перебувають під контролем побіжного банкіра Аблязова або його подільника Віктора Храпунова (побіжного глави адміністрації Алмати). Це рішення означало заборону на будь-які операції з активами цих громадян. Рік по тому британське правосуддя ухвалило зобов'язати пана Храпунова розкрити всю інформацію (на виконання згаданого рішення Високого суду Англії): які кошти і активи належать йому особисто, а якими він розпоряджається за дорученням і від імені Мухтара Аблязова. Хропунів повністю проігнорував рішення британської феміди. Тоді Комерційний суд Англії та Уельсу виніс ухвалу, що вкладені по всьому світу Храпунова інвестиції є нічим іншим, як спробою відмити вкрадені Аблязовим у "БТА Банку" кошти. Однак у його сина Храпунова Ільяса вистачило нахабства подати позов до Високого суду правосуддя Англії і Уельсу про розморожуванні активів, які нібито йому надлежать. На початку цього року позов Ільяса Храпунова (до речі, зятя Аблязова) був, зрозуміло, відхилений. У тому ж 2015-му році старший партнер юрфірми "Ілляшев і Партнери" Роман Марченко розповів: "англійський суд встановив, що розкрадання коштів банку відбувалися через спеціально створені понад 1300 (!) офшорних компаній. Для будь-якої країни важливо, щоб кожен шахрай відчував неминучість покарання за скоєні злочини. Таким чином, суд над Аблязовим в Україні був би важливим уроком і нашим банкірам, які іноді плутають свої гроші з грошима, які вкладники поклали в банк на збереження".





Роман Марченко, старший партнер ЮФ "Ільяшев і Партнери".

3. У 2017 році юристи Кенеса Ракішева, нового власника "БТА Банку" (Казахстан) домоглися в Високому суді Лондона рішення заморозити активи Мухтара Аблязова на суму $ 4,5 млрд. А в цьому році російські суди винесли рішення на основі вердикту Високого суду Лондона з позовом проти швидкого голови ради директорів "БТА Банку" і компанія "Леджі" (є власністю казахстанського "БТА Банк") отримала можливість відновити зведення вже в цьому році трьох великих об'єктів в Москві, будівництво яких було раніше заморожено.

4. 2018 рік. Рішення Міжнародного арбітражного суду Лондона зобов'язав власника MosCityGroup Павла Фукса заплатити 55 мільйонів доларів фактично Кенесу Ракішева ("БТА Банку") за те, що він ще в 2009 році не віддав 30 з 50 мільйонів доларів за покупку у побіжного власника БТА Мухтара Аблязова частки в будівництві вежі "Євразія" в діловому центрі "Москва-Сіті". Зараз юристи Кенеса Ракішева розшукують ліквідні активи пана Фукса, щоб продати їх в рахунок сплати боргу за рішенням лондонського суду.

5. Березень 2018 року. "БТА Банк" і уряду Киргизстану мирним шляхом вирішили суперечку в міжнародному інвестиційному арбітражі (постійний суд знаходиться в Гаазі) про незаконної експропріації урядом Киргизстану 71% акцій казахстанського банку в киргизькій "дочці". Сума позову "БТА Банку" (Казахстан) до уряду сусідньої держави становила 75 мільйонів доларів, але сторони знайшли полюбовне вирішення спору.

6. Березень 2018 року. Високий суд Гонконгу (Китай) повернув "БТА Банку" (Казахстан) майнові права на будівництво порту в Китаї. Сам Кенес Ракішев так прокоментував рішення: "БТА Банку" повернуті земельна ділянка, ліцензія і дозвіл на будівництво морського порту і всіх інфраструктурних об'єктів. Оціночна вартість становить $ 10-15 млн. Можливо, ми зможемо пізніше знайти інвестора для цього проекту". Ще в 2001 року якась компанія Kazoil-Astana Group за рішенням тодішнього керівника "БТА Банку" Мухтара Аблязова отримала значний кредит, але не повернула його банку (і не планувала цього робити, як вважають юристи Кенеса Ракішева).

7. Березень 2018 року. Ще одну мирну угоду на цей раз затверджено Південним окружним судом Нью-Йорка. На цей раз "БТА Банку" знайшов спільну мову з нью-йоркським девелопером Джозефом Четрітом. У 2015 році банк Кенеса Ракішева спільно з адміністрацією Алмати вчинили позов до цього суду до банкіра-втікача Мухтара Аблязова, ще одному втікачеві з Казахстану - колишньому меру Алмати Віктору Храпунова і його синові, а також будівельної компанії Triadou SPV S.A. У позові стверджувалося, що власник фірми Джозеф Четрі був з швидкими аферистами і в результаті їм вдалося відмити 40 мільйонів доларів, вкрадених з "БТА Банку". За умовами мирної угоди американець передав позивачам деякі об'єкти нерухомості, півтора мільйона доларів готівкою, а плюс до цього позивачі отримають понад 20 мільйонів доларів зі спеціального депозиту, куди вони були поміщені і заморожені за рішенням нью-йоркського судді.

Всього ж з вкрадених у "БТА Банку" 6 мільярдів доларів до теперішнього часу юридична фірма "Ілляшев та Партнери" допомогла знайти і повернути клієнту вже більше одного мільярда доларів. У Латвії кримінальний суд конфіскував у подільників банкіра виявлені кошти, визнавши їх вкраденими. До того ж злочину членів ОЗГ Аблязова розслідуються ще в Україні і низці європейських країн. Так що попереду ще чимало рішення судів у кримінальних і майновим процесам щодо Аблязова і членів його ОПГ.