Топ-8 фактів про виготовлення штучного м'яса, які приголомшують

Технології не стоять на місці, тому науковці щороку оприлюднюють революційні проекти, в які складно повірити. Зокрема, вчені створили 2 способи для вирощування м'яса в лабораторіях.

Науковці стверджують, що через 30 років люди споживатимуть м'ясо на 73% більше, ніж зараз. Відтак вони створили механізм, як виготовляти цей продукт без вбивства тварини. Business Views оприлюднив топ-8 фактів про революційне харчування, які приголомшують.

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Способи виготовлення штучного м'яса



Виготовлення штучного м'яса

Штучне м'ясо можна отримати шляхом синтезу клітин тварини. Так, компанія Mosa Meat може створити 20 тисяч тонн продукту тільки з однієї клітини.

Інший метод – вегетаріанський, бо для створення м'яса використовуються рослини. Зокрема, вчені визначили, що з рослинних протеїнів можна вивести штучний замінник м'яса, який смакуватиме як справжній продукт завдяки імітаторам смаку. Для технології використовують пшеницю, печену картоплю, кокосове масло і комплексні сполуки, які входять до складу гемоглобінів.

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Вартість нового продукту

Штучне м'ясо буде не набагато дорожчим від звичайного. Так, наразі кілограм продукту з лабораторії коштує 80 доларів. За 4 роки ціна вже зменшилась в 4 рази, тому згодом штучне м'ясо може зрівнятись в ціні з натуральним. Вчені підозрюють, що на це знадобиться 5 – 10 років.

Смак штучного м'яса не відрізнятиметься від справжнього

Перші зразки штучного м'яса, представлені у 2013 році, суттєво відрізнялись від сучасних. Тоді всі люди, які брали участь в експерименті, зуміли вказати на продукт з пробірки. Однак зараз технологія все більше вдосконалюється, відтак споживачі, які не є експертами в цьому питанні, не здатні визначити на смак чи вигляд штучне м'ясо.

Водночас 79% американців впевнені, що таке революційне харчування не принесе користі людство, а смакові властивості продукту втратяться.

Ресурси на виробництво

За словами науковців, 18% від всіх атмосферних викидів припадає на тваринництво. Такі показники є більшими, аніж у транспортній сфері. Загалом тваринництво генерує майже 40% відходів сільського господарства. Окрім цього, галузь займає 30% земельних ділянок та третину прісної води. Відтак науковці стверджують, що для виробництва штучного м'яса потрібно менше ресурсів.

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Раціональність та екологічність

Виробництво штучного продукту допоможе скоротити викиди парникових газів в атмосферу на 90%, а використання землі – на 99%. Такі дані наводять виробники штучного м'яса. Отже, лабораторне створення продукту є більш екологічним. Водночас при виробництві штучного м'яса буде витрачатись на 45% електроенергії менше, аніж при традиційному.

Ефективність

Виготовлення штучного м'яса є більш ефективним. При цьому виробництво також включає випас, вигодівлю та забій тварин. Відтак звичайним фермерам буде складно конкурувати з науковцями. Через це вже тепер Американська асоціація скотарів почала бити на сполох, вимагаючи вписати в документи, що м'ясо – це продукт, отриманий виключно шляхом традиційного вирощування.

Ринок збуту продукту

Науковці вже прогнозують, що через 25 років 20% м'яса на ринку буде штучним. Цей показник щороку буде рости. Вперше продукт потрапить на світові прилавки в 2021 році. Наразі у розвиток цієї ідеї інвестують 71 бізнесмен, а сумарний капітал складає 1,9 трильйона доларів.

В Україну не поставлятимуть штучного м'яса

Україна не має умов для збуту штучного м'яса, переконані експерти. Так, в державі є достатня кількість доступного та якісного м'яса. Відтак штучний продукт буде занадто дорогим для людей, що зробить його нерентабельним на ринку.