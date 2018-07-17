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Топ-8 фруктів та ягід з найбільшим вмістом цукру

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Топ-8 фруктів з найбільшим вмістом цукру
Топ-8 фруктів з найбільшим вмістом цукру / besthqwallpapers.com

Деякі ягоди і фрукти можна назвати "цукровими бомбами", які містять багато глюкози, фруктози і сахарози. Тож тим, хто страждає на цукровий діабет та дотримується дієти, варто обмежити споживання деяких соковитих плодів.

Як відомо, природні цукри, які містяться у фруктах та ягодах, не є настільки небезпечними, як рафінований цукор, передає 24apteka.

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Адже завдяки вмісту клітковини, пектину та інших корисних речовин, вони не так стрімко підвищують рівень глюкози у крові.

1. Виноград споживають для профілактики вікових захворювань, він має багато антиоксидантів, вітаміни С і В. Та лише одна чашка містить 23 г цукру.

Одна чашка винограду містить 23 г цукру

Одна чашка винограду містить 23 г цукру

2. Ще один солодкий фрукт – вишні, як містять клітковину і вітамін С. Хоча вони і кислі, але одна чашка містить 20 г цукру

3. Яблуко теж багате на вітаміни, харчові волокна і мінеральні речовини. Але лише одне яблуко в середньому має 19 г простих цукрів.

4. Ананаси мають вітамін С, магній та марганець, який допомагає регулювати рівень цукру в крові. Одна чашка нарізаних кілець ананаса містить 16 г цукру.

Одна чашка ананасу містить 16 г цукру

Одна чашка ананасу містить 16 г цукру

5. Чорниця може допомогти знизити рівень "поганого" холестерину в організмі, вона містить вітамін С, калій, кальцій, фосфор і магній. Але одна чашка чорниць містить близько 15 г цукру.

6. Вітаміни А і С,  кальцій та калій – це про апельсини. Але один апельсин містить 13 г цукру.

7. Банани мають калій, магній та клітковину, а в одному плоді – близько 14 г цукру.

8. І замикають топ-8 персики. В одному круглому фрукті, окрім вітамінів, мінералів та антиоксидантів міститься до 13 г цукру.

Один персик містить 13 г цукру

Один персик містить 13 г цукру

Фото: Unsplash.

До слова, у деяких фруктах та ягодах містяться біоактивні компоненти, які можуть нашкодити здоров'ю організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Діабет
Джерело: 24 Канал
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