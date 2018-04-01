20:07
1 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
8°C
12°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок

591 Читать новость на русском
День сміху: 1 квітня в Голлівуді
День сміху: 1 квітня в Голлівуді / Фото з вільних джерел

1 квітня – це єдиний день у році, коли жарти сприймаються із посмішкою, а на розіграші не ображаються. Зірки Голлівуду теж можуть стати "жертвою" зіркових друзів. Ба більше, сама Єлизавета ІІ стала об'єктом кумедного розіграшу внуків.

У День сміху, 1 квітня, всіх коли-небудь розігрували. Кумедно, якщо це стається із зірками, та ще й фікусується на відео. Відомі американські актори та знаменитості не приховують насмішок голлівудських друзів і не соромляться вкотре реготати з цього.

Читайте також: Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім

Тейлор Свіфт

Причаїтися за дверима та налякати свого друга – один із найстаріших розіграшів, які точно всі переживали. Співачка Тейлор Свіфт не стала винятком. Телеведуча Еллен Дедженерес налякала зірку своїм криком. Тейлор Свіфт від несподіванки впала та навіть вдарилась об стіну. Після цього співачка довго лежала та реготала, як і всі очевидці.

Дивіться відео 1-квітневого розіграшу Тейлор Свіфт:

Королева Єлизавета ІІ

Не тільки американські співачки та актори стають "жертвами" розіграшів. Британська королева Єлизавета ІІ теж потрапила до списку тих, кого розіграли родичі.

Так, монарх попросила своїх внуків записати їй аудіоповідомлення на автовідповідач. Принц Гаррі та Вільям вирішили підійти до прохання з гумором та записали такі слова: "Привіт, як справи? Це Ліза. Мене зараз немає на троні. Для прямого зв'язку з Філіпом (чоловік королеви, – ред.)) натисніть "один", для зв'язку з Чарльзом (старший син) – "два", а для розмови з коргі (улюблені собаки) натисніть "три". кумедну витівку внуків Єлизавета ІІ оцінила, але зателефонувала всім, зто залишив їй повідомлення, і вибачалась за витівку.

Кім Кардашян

У 2010 році Хлої Кардашьян та Ніколь Річі розіграли зірку реаліті-шоу. На День сміху вони зламали аккаунт Кім Кардашян у соціальній мережі Twitter та написали декілька кумедних постів. Зокрема, на сторінці зірки була розповідь про розлад шлунку, а ще зізнання у нетрадиційній орієнтації.

Іноді мені здається, що я лесбіянка, бо вважаю, що Ніколь Річі невимовно гарна,
– написали жартівниці.

Кім Кардашян не образилась на сестру та подругу, відзначивши, що це була найкумедніша витівка, яку коли-небудь влаштовували їй друзі.

Читайте також: 1 квітня – історія Дня дурнів: дівчата керували чоловіками, а народ обманював короля

Дженіфер Еністон

Під час зйомок у комедії "Ми – Міллери" актори піджартували з Дженіфер Еністон. Коли, за сценарієм, вся сім'я Міллерів сиділа в авто, включили головний саундтрек серіалу "Друзі" – I'll Be There For You. Спершу акторка була здивована, після чого розсміялась.

Дивіться відео розіграшу Дженіфер Еністон:

Деніел Редкліфф

Під час зйомок фільму "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" актор Алан Рікман пожартував над колегою Деніелом Редкліффом. Знаменитість підклав своєму другу в спальний мішок "подушку-пердушку". Коли ж, за сюжетом, всі спали, тишу на знімальному майданчику порушила та сама подушка. Всі не стримували сміх та ще довго піджартовували.

Дивіться розіграш Деніела Редкліффа:

Читайте також: День сміху: дотепні привітання з 1 квітня

Дженіфер Лоуренс

Під час роботи над фільмом "Афера по-американськи" актори Бредлі Купер та Крістіан Бейл вирішили розіграти колегу Дженіфер Лоуренс. Одна зі сцен кінострічки знімалась на кладовищі, тому зірка дуже нервувала та хотіла якомога швидше покинути знімальний майданчик. Посеред зйомок Дженіфер Лоуренс закричала, коли побачила на надгробному пам'ятнику своє ім'я та дату смерті – 1 квітня 1913 року.

Це ж моє ім'я. Це просто збіг, чи я скоро помру?
– в паніці кричала акторка.

Моторошний жарт неабияк налякав зірку. Актори посміялись із нажаханої Дженіфер Лоуренс та пояснили, що це всього лиш розіграш.

Теги: LifeStyle Кіно Єлизавета II Голлівуд Королівська сім'я 1 квітня
Джерело: Новое время
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найсмішніші меми тижня: видворення дипломатів Росії та розіграші 1 квітня
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: видворення дипломатів Росії та розіграші 1 квітня
133
Две стороны медали: противно смотреть на
сьогодні, 19:00 Две стороны медали: противно смотреть на "борьбу" с коррупцией в Украине
Семен Кабакаєв 1986
Найяскравіші презентації тижня: якими новинками збагатиться світ технологій
сьогодні, 18:04 Найяскравіші презентації тижня: якими новинками збагатиться світ технологій
247
1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі
сьогодні, 18:03 1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі
Анастасія Ковач-Петрушенко 1281
Украина должна предложить миру свой iPhone
сьогодні, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 4068
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук