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Топ-5 продуктів, які варто їсти натщесерце

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Корисний сніданок
Корисний сніданок / Фото з вільних джерел

Дедалі частіше люди обирають здорове харчування. У світі ця тенденція вже стала своєрідним трендом, тому дієтологи та експерти діляться тонкощами правильного харчування.

Як відомо, сніданок – один із найважливіших прийомів їжі. Тому експерти радять правильно обирати продукти, які людина споживає зранку. Відтак дієтологи розповіли, які продукти можна їсти натщесерце.

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Вівсяна каша


Вівсяна каша – корисний сніданок

Найкращим сніданком завжди вважалась вівсяна каша. Саме така їжа зранку захистить шлунок від соляної кислоти та допоможе покращити травлення. Окрім цього, вівсяна каша містить клітковину, що знижує рівень холестерину в організмі. Якщо ж людина не любить смак вівсянки, то її можна доповнити сухофруктами чи ягодами.

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Гречана каша


Гречану кашу корисно їсти зранку

Не тільки вівсянка допомагає налагодити травлення людини. Такі ж властивості має гречана каша. Вона м'яко стимулює кишківник, багата білком, залізом та вітамінами.

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Кукурудзяна каша


Кукурудзяну кашу варто їсти на сніданок

Трійку найкорисніших для шлунку каш закриває кукурудзянка. Саме вона забезпечує тривале відчуття ситості, виводить солі і токсини з організму.

Яйця


Яєчню варто їсти на сніданок

Це не тільки їжа холостяків, як зазвичай жартують, але й чудовий сніданок. Саме яєчня швидко втамовує відчуття голоду. Відтак людина упродовж дня зменшує кількість їди, що допомагає позбутись зайвих кілограмів.

Бездріжджовий хліб


Що варто їсти на сніданок

Якщо під час дієти складно позбутись із раціону випічку, то варто обирати максимально корисний хліб. Експерти радять їсти цільнозерновий бездріжджовий хліб, який не зашкодить шлунку зранку та допоможе втамувати голод.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здорове життя
Джерело: Cosmopolitan
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