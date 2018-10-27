Топ-9 фраз для батьків, які зроблять дитину слухняною

Домогтися дисципліни без криків та скандалів можливо. Прості способи допоможуть зберегти близькі стосунки з дитиною, а малюк буде більш слухняним.

Як зазначають психологи, важливо у проханнях до дитини не робити тиску, адже вона навпаки – дужче опиратиметься та вередуватиме, пише 4Mamas.

Читайте також: Як правильно розмовляти з дитиною: поради в інфографіці

Прості фрази спростять життя і батькам, і малюку, а ще збережуть нерви та зміцнять стосунки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.