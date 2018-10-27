Топ-9 фраз для батьків, які зроблять дитину слухняною
Домогтися дисципліни без криків та скандалів можливо. Прості способи допоможуть зберегти близькі стосунки з дитиною, а малюк буде більш слухняним.
Як зазначають психологи, важливо у проханнях до дитини не робити тиску, адже вона навпаки – дужче опиратиметься та вередуватиме, пише 4Mamas.
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Прості фрази спростять життя і батькам, і малюку, а ще збережуть нерви та зміцнять стосунки.
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Джерело: 24 Канал
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