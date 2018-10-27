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      Топ-9 фраз для батьків, які зроблять дитину слухняною

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      Топ-9 фраз для батьків, які зроблять малюка слухняним
      Топ-9 фраз для батьків, які зроблять малюка слухняним / 4mama.ua

      Домогтися дисципліни без криків та скандалів можливо. Прості способи допоможуть зберегти близькі стосунки з дитиною, а малюк буде більш слухняним.

      Як зазначають психологи, важливо у проханнях до дитини не робити тиску, адже вона навпаки – дужче опиратиметься та вередуватиме, пише 4Mamas.

      Читайте також: Як правильно розмовляти з дитиною: поради в інфографіці

      Прості фрази спростять життя і батькам, і малюку, а ще збережуть нерви та зміцнять стосунки.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія Поради Діти
      Джерело: 24 Канал
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