ТОП-9 міфів про медичну реформу в Україні у коміксах

Медична реформа в Україні для багатьох громадян стала гарячою темою обговорень, адже до інновацій за західним зразком у сфері медицини ставляться з упередженням.

Міністерсвто охорони здоров'я вирішило наочно пояснити усім українцям, що є правда про медичну реформу, а що ні. "Півроку тому група студентів Відкритий університет реформ, працюючи над власним проектом, провела анкетування студентів низки медичних закладів. В результаті були визначені міфи, які супроводжують медичну реформу", – йдеться у повідомленні. Читайте також: Популярного діагнозу не існує, – Супрун продовжує ламати медичні шаблони Тож МОЗ на основі опитування створило ілюстрований буклет, який спростовує низку популярних міфів.