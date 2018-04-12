ТОП-9 міфів про медичну реформу в Україні у коміксах
Медична реформа в Україні для багатьох громадян стала гарячою темою обговорень, адже до інновацій за західним зразком у сфері медицини ставляться з упередженням.
Міністерсвто охорони здоров'я вирішило наочно пояснити усім українцям, що є правда про медичну реформу, а що ні.
"Півроку тому група студентів Відкритий університет реформ, працюючи над власним проектом, провела анкетування студентів низки медичних закладів. В результаті були визначені міфи, які супроводжують медичну реформу", – йдеться у повідомленні.
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Тож МОЗ на основі опитування створило ілюстрований буклет, який спростовує низку популярних міфів.
Джерело: 24 Канал
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