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Топ-9 продуктів, які допоможуть зняти запалення в організмі

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9 продуктів, які допоможуть зняти запалення в організмі
9 продуктів, які допоможуть зняти запалення в організмі / unsplash.com

Через незначні запальні процеси в організмі розвиваються серцево-судинні захворювання, хвороби кишечника, ревматоїдний артрит та цукровий діабет 2 типу. А правильне харчування допоможе побороти запалення та уникнути неприємних наслідків.

1. Обов'язковим продуктом у раціоні є риба жирних сортів, передає 24apteka. Тунець, лосось, скумбрія та інша риба містять багато незамінних жирних кислот омега-3, які мають потужний протизапальний ефект.

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2. Листові овочі темно-зеленого кольору, зокрема, шпинат, містять багато мінералів і вітамін К, який також має протидію запалень.

Шпинат

3. Такі ягоди, як малина, ожина і чорниця, містять величезну кількість клітковини і антиоксидантів. Разом ці речовини дозволяють протистояти серцево-судинним захворюванням на рівні запалень.

4. Для веганів насіння льону замінюють рибу, адже вони теж мають чимало омега-3 кислот. Окрім того, при вживанні лляного насіння знижується показник С-реактивного білка – маркера запалень, пов'язаний з хворобами серця і судин.

5. А оливкова олія містить речовини, які борються із запаленнями не менш ефективно, ніж ібупрофен. Така система харчування, як середземноморська дієта, яка передбачає вживання цієї олії, знижує ризик хвороб серця і судин та інших хронічних захворювань.

6. Авокадо – ще одне джерело омега-3 кислот рослинного походження.

Авокадо

7. З віком через стреси та неправильне харчування в організмі людини накопичуються вільні радикали, які викликають старіння тіла і провокують виникнення низки захворювань. Тож варто пити зелений чай, у якому міститься антиоксидант катехін, що знищує ці вільні радикали, пригнічуючи викликані ними запалення.

8. Звичайна питна вода оберігає кишечник і суглоби від запалення, що може розвиватись через зневоднення.

9. Такі хрестоцвіті овочі, як білокачанна капуста, броколі, брюссельська і інші види капусти, багаті на вміст клітковини, завдяки чому ефективно борються з запаленнями в організмі.

Капуста

Фото: Unsplash.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Профілактика захворювань Лікування
Джерело: 24 Канал
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