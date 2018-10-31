Топ-чиновник часів Януковича Портнов таємно приїжджав в Україну в офіс Медведчука: фотофакт

21, 27 і 28 вересня журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" зафіксували візити до офісу Віктора Медведчука чорної Audi Q7, номерні знаки якої зареєстровані на дружину заступника глави президентської адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

На запитання про візит до офісу Медведчука Андрій Портнов свій приїзд не заперечив і віджартувався: "Приїжджав отримувати завдання Кремля", пише Bihus.Info.

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За даними джерел програми в прикордонній службі, Андрій Портнов 22 лютого 2014-го року виїхав з України через пропускний пункт "Гоптівка" і відтоді не перетинав український кордон за своїм українським паспортом.



Портнов навідався в офіс Медведчука

Разом з тим, за тиждень до візиту в офіс Медведчука автівки Портнова його адвокат Мікітян К.О написав адвокатські запити майже в усі українські правоохоронні органи. Адвокат Портнова перевіряв, чи перебуває його клієнт у розшуку і чи має Портнов процесуальний статус підозрюваного у кримінальних провадженнях.



Відповідь ГПУ на запит адвоката Портнова

Адвокат отримав відповіді від МВС, Нацполу, СБУ та Генеральної прокуратури. А також від всіх правоохоронних органів Автономної республіки Крим. У відповідях зазначено, що Андрій Портнов правоохоронцями не розшукується.

На момент візиту в офіс Медведчука Портнов управляв телеканалом Newsone, власником якого значився батько нардепа Євгенія Мураєва. А через тиждень після третьої зафіксованої зустрічі в офісі Медведчука Портнов оголосив, що припиняє управління каналом через зміну власника. Newsone переписали на сусіда Медведчука по офісу – народного депутата Тараса Козака.

На уточнююче питання журналістів, чи пов‘язані його візити до Медведчука з продажем каналу Newsone, Портнов лише підтвердив, що не погодився працювати з новим власником телеканалу Newsone: "Моя позиція по каналу абсолютно зрозуміла. Я не дав згоди працювати з новими власниками. Щось не відповідає Вашим спостереженням?"



Відповідь Портнова щодо причини візиту в офіс Медведчука

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.

Хто такий Андрій Портнов?Портнов відповідав у Януковича за судову вертикаль і переписування Кримінально-процесуального Кодексу. Після Революції Гідності він виїхав у Росію, згодом переїхав до Австрії і не мав жодного візиту в Україну з 2014 року.