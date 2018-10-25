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      Топ-матчі Ліги Європи, за яким варто слідкувати в Україні

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      Матчі Ліги Європи 25 жовтня
      Матчі Ліги Європи 25 жовтня

      Сьогодні, 25 жовтня, буде зіграно третій тур Ліги Європи. Свої матчі зіграє київське "Динамо" та полтавська "Ворскла", Однак є ще декілька матчів, за якими буде цікаво спостерігати в Україні. Адже у цих матчах можуть зіграти (і зіграють) українські футболісти.

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      Перші матчі розпочнуться о 19:55. Саме в цей час бельгійський "Андерлехт" Євгена Макарена гратиме проти турецького "Фенербахче". Українець не потрапив у стартовий склад, і розпочне матч на лаві запасних.

      Щодо матчів о 22:00, то тут окремо слід виділити гру ПАОК проти "Віді". Окрім того, що за грецький клуб виступають двоє українців – Євген Хачеріді та Євген Шахов, так ще й матч довірено обслуговувати українській бригаді арбітрів.

      Також варто звернути на матч бельгійського "Генка" Руслана Маліновського. Його команда на виїзді гратиме проти турецького "Бешикташа". Саме за останній виступає колишній захисник "Динамо" Домагой Віда.

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      Валерій Лучкевич з бельгійського "Стандарта" може зіграти проти російського "Краснодара". Однак, відверто, навряд чи українець вийде у цьому матчі. Гравець не потрапляє до заявки на матч навіть у чемпіонаті.

      У цій же групі турецький "Акхісар Беледієспор" Євгена Селезньова гратиме на виїзді проти "Севільї". Український нападник має всі шанси вийти у стартовому складі.

      Суперник "Динамо" у групі – чеський "Яблонец" має у своєму складі українця Едуарда Соболя. Захисник може зіграти проти "Астани".

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      З топ-матчів, які відбудуться у Лізі Європи, також слід виділити гру "Зеніт" – "Бордо", матч суперників полтавчан у групі "Спортінг" – "Арсенал", "Мілан" – Бетіс" (усі о 19:55), а також гру "Марсель" – "Лаціо", яка розпочнеться о 22:00.

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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