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      Топ-менеджер розповів про зміни земельного банку "Укрлендфармінг" та земельних рейдерів

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      Ігор Петрашко
      Ігор Петрашко

      Площа земель, що знаходяться в управлінні "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка, найбільшого за розмірами земельного банку агрохолдингу України, скоротилася. Але група компаній планує знову їх збільшити вже в наступному році.

      Про це повідомив Ігор Петрашко, заступник генерального директора Ukrlandfarming, в інтерв'ю сайту Latifundist. "З огляду на те, що компанія перебувала в складній ситуації, використовувала тільки особисті кошти в обмеженій кількості, зрозуміло, що частину землі ми втратили. Раніше більше 30 тис. га ми втратили в Криму, в Донецькій і Луганській областях. Якщо на початок 2018 року в нас було 570 тис. Га, то зараз маємо в обробці трохи більше 500 тис. Га. Що стосується Ukrlandfarming, то тут ми будемо працювати над заощадженням земельного банку. Будемо шукати оптимальні рішення, оскільки навіть у цьому році земельний банк буде зменшуватися. Я не думаю, що в 2019-му нам вдасться наростити зембанк. Ми постараємося хоча б зупинити процес втрати землі, а в наступному році почнемо працювати над збільшенням", заявив заступник генерального директора Ukrlandfarming.

      Що стосується непорядної конкуренції в земельних питаннях, Ігор Петрашко вважає, що у відносинах з іншими агрохолдингами подібних інцидентів практично не виникає, а от з місцевими бізнесменами досить часто. "Чи виникали навіть кримінальні ситуації. Наприклад, у Дніпропетровській області на землях Ukrlandfarming сталася подвійна реєстрація прав оренди. Аналогічні ситуації відбувалися і в Західній Україні. Але це не масово. У нас немає конфліктів з іншими агрохолдингами. В основному це "місцеві товариші", які хочуть відхопити 100-200, іноді до 1 тис. Га і діють абсолютно незаконними методами. Але у нас хороша співпраця з Мін'юстом. Тому такі речі, як подвійна реєстрація, ми швидко фіксуємо, скасовуємо. Але факти є, не заперечуємо. Одна справа, коли йде чесна конкуренція за землю, де закінчуються договору оренди. Там ми працюємо з людьми. І зовсім інша, коли є договір оренди, а на землю зверху підписують ще один договір і намагаються рейдерським способом її відібрати. До таких речей ми не толерантні", розповів Ігор Петрашко.

      На думку топ-менеджера "Укрлендфармінг", висока конкуренція на ринку оренди землі призводить до того, що відносини з пайовиками потрібно вибудовувати з використанням різних програм мотивації. "У цьому році плануємо посилити роботу з пайовиками. Крім того, у нас розвинена соціальна відповідальність. Відкрию вам секрет. Компанія зараз готує програму лояльності для пайовиків. Але докладніше про неї зможемо розповісти пізніше. Робота з пайовиками дуже важлива. Зараз ціна за оренду землі висока, і в регіонах з родючими землями є велика конкуренція. Тому не тільки орендна плата є вирішальним фактором, а й умови роботи, соціальний стан сіл. Зараз це грає важливу роль в ухваленні рішення пайовиком про підписання договорів", повідомив Ігор Петрашко.

      Нагадаємо, що "Укрлендфармінг" є найбільшим за розмірами земельного банку аграрним підприємством України і одним з найбільших платників податків. Як соціально відповідальна компанія, "Укрлендфармінг" вкладає десятки мільйонів гривень в проекти з розвитку інфраструктури населених пунктів в місцях своєї присутності і соціальні програми для своїх пайовиків.

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      Теги: Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Джерело: 24 Канал
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