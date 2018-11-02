У 10 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 2 листопада 2018 року на "Новому каналі", шоу покинув Дмитро Сукач. Таким чином боротьбу за звання Топ-модель України продовжують 7 учасників.

У 10 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон першим до експертів вийшов Дмитро Сукач. Він весь попередній тиждень жив у VIP-кімнаті. Але цього тижня його робота була значно гіршою. Тож він відправляється у кімнату смутку.

Вибив з колії приїзд батьків і Катю. В дівчини не вийшло жодного успішного завдання. Тож сама дівчина розуміла, що вона має потрапити у кімнату смутку. Так і відбулось.

Останній шанс для учасників теж у стилі всього тижня. От тільки моделі будуть у ролі батьків. Вони мають навчити маленьких дітей дефілювати.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон: учасники шоу та фото

Завдання виявилось дуже складним. І далеко не усі діти вдало справились із завданням. Та кращою була таки команда Каті. А це означає, що проект покидає Дмитро.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 випуск: за свої гріхи учасники буквально горіли на подіумі

Топ-модель по-українськи

Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.



Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.