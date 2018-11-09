На "Новому каналі" завершився 11 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 9 листопада 2018 року. На учасників чекав великий сюрприз – експерти повернули одразу двох учасників – Дениса та Дмитра Сукача, який покинув проект минулого тижня.

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В 11 випуску "Топ-модель по-українськи" 2 сезон і експерти, і моделі будуть масово порушувати правила. Першим порушенням від експертів стало повернення учасників. Решта учасників, м'яко кажучи, "не зраділи". Знову почались сутички та інтриги. 7 учасників об'єднали зусилля, щоб вижити з проекту 2 новачків.

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Перше завдання цього тижня дефіле. Та пройтись учасники мають задом наперед, ще й між працюючими літаками. Та найважче буде новоповерненим хлопцям, адже 7 змовників заховали один комплект одягу. Таким чином моделі хотіли натравити Дмитра та Дениса один на одного. Та Денис вирішив поступитись комплектом одягу. Він одягнувся у костюм, який зробив собі сам.

Тиждень порушення правил триває. Моделям дозволили влаштувати вечірку. Добряче погулявши учасники прокинулись під обід, а на них чекала Соня. Та тут учасникам пощастило, адже тема майбутньої фотосесії – похмілля.

Найкращі хлопець та дівчина отримають фотозйомку у журналі Elle Man. Експерти вирішили, що найкращою дівчиною на зйомці була Юля, а з хлопців – Дмитро Топоринський.

Сергій теж приготував для учасників дефіле. Ходити моделі будуть практично у темряві, а підсвічувати дорогу кожному будуть конкуренти. Та до випробування на бекстейджі сімка продовжувала тиснути на двох новеньких. І Денис Ковальов таки не витримав і пішов з проекту.

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Останнє завдання тижня - природна фотосесія. Моделям наклеїли під пахвами волосся, а деяким дівчатам навіть клеїли моноброву. в такому вигляді вони мали показати цю природну красу. За підсумками цієї фотосесії, хтось один отримає імунітет. Але найкращого виберуть не експерти, а самі учасники. Тож учасники влаштували голосування та вирішили, що імунітет отримує Максим.

Ось і настав день відбору. До експертів Вийшла Юля, Дмитро Топориниський та Катя. Усі троє отримали позитивний відгук, але троє потрапили у кімнату смутку. Тим часом Яся, в якої був провальний тиждень, потрапляє до кімнати щастя.

Тим часом Яна та Дмитро Сукач, які вдало відпрацювали цей тиждень, знову йдуть у кімнату смутку. Навіть Максим, який отримав імунітет, теж потрапив у цю кімнату. Тим часом до компанії Ясі потрапляє Єгор у кімнаті радості.

Та потім прийшла Алла та все пояснила – 6 найкращих учасників потрапили у цю кімнату, бо це тиждень проти правил. Насправді у номінації Єгор і Яся.

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На випробуванні за життя на проекті Єгор та Яся мають бути у ролі люстр. Першою була Яся. Вона мала висіти над столом, за яким пили чай хлопці, та задавати тон затишку. І дівчина справилась непогано.

Єгор мав задавати тон агресії. Компанію йому складали троє дівчат. Та вони настільки сильно вжились у ролі, що почали битись і розкидатись посудом - в результаті Катя та Яна отримали порізи. Єгорові допомагати залишилась одна Юля. Та попри складну ситуацію Єгор показав хороші емоції.

Більше вдалих кадрів виявилось у Єгора, тож проект покидає Яся.

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.