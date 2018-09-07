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Топ-модель по-українськи 2 сезон 2 випуск: спокуслива фотосесія у воді та сутичка учасників

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Топ-модель по-українськи 2018 – 2 сезон 2 випуск
Топ-модель по-українськи 2018 – 2 сезон 2 випуск / 24 Канал

Другий випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи" вийшов 7 вересня 2018 року. 15 дівчат та 15 хлопців змагались за право увійти у топ-15 моделей, які боротимуться за перемогу у шоу. Не обійшлось без сюрпризів.

Прем'єра шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон відбулася о 19:00 на "Новому каналі". Зйомки самого проекту вже відбулися, але ім'я переможця триматимуть у секреті аж до виходу фіналу на екрани.

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Експерти шоу – залишилися незмінними: Сергій Нікітюк, Соня Плакидюк, Костя Боровський і ведуча реаліті Алла Костромічова.

За цей тиждень шоу покинула одразу половина учасників. Далі за звання топ-моделі боротимуться 15 осіб.

Перше випробування – під час "дефіле-протесту" учасники мали продемонструвати свою життєву позицію у формі протесту. На папері потрібно було написати своє гасло. Деякі гасла учасників звучали так: "Надія і віра в себе", "Я людина і жінка", "Моделі – не проститутки" та інші.

Вже під час першого завдання між учасниками сталась сутичка. Один з учасників Максим Осадчук почав сваритись та штовхатись з Юлією Дихан. Він вийшов на подіум першим, показавши те, що він гей і хоче розуміння. Судді оцінили його протест.

Анна Троян, яка обіцяла не вживати наркотики, вийшла з лозунгом "Я не дам собі згоріти". Діана, яку відібрали за онлайн-голосуванням, охорона вивела з подіуму. Своїм лозунгом вона обрала "Скажи "ні" расизму", але у її дефіле цього не читалось. В Аліси і Каті вийшов конфуз – однаковий лозунг "Вір у себе – ти можеш все".

Олександр Коробко, Діана Цимбал, Еріка Шиметова, Іван Кадило, Роман Нікуличев, Сергій Студенцов, Валерія Тітова, Максим Гаврилюк, Ліза Козачок та Макс Бондар першими покинули шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон – їх дефіле не відповідало настроям дефіле-протесту. 

Друге випробування – фотосесія у стилі бурлеск. Кожен учасник позував у стилі конкретного напою. Моделям випали такі образи, як: "Какао", "Текіла", "Чай", "Смузі", "Фреш", "Віскі", "Кісіль", "Кривава Мері", "Блакитна лагуна", "Енергетик", "Кефір", "Пиво" та інші. Максим Осадчук знову відзначився – поштовхався з одним із учасників.

Першою вийшла Юлія Дихан, якій попався образ "Ігристе вино". Катерина Польченко передала настрій "Розсолу" дуже швидко – Соня Плакидюк була задоволена.

Третє випробування – підібрати образ з власних речей, зробити селфі та створити хештег, який повинен максимально розкрити особу та привернути увагу до себе. Оцінювали роботу суперники, а експерти – поставити два супер-лайки фаворитам.

П'ятеро учасників не отримали жодного лайку. Свій супер-лайк Соня поставила Єгору Степаненку, який був у зоні на виліт.

Віталій Удовика, Володимир Мацерський та Віталій Ярич покинули шоу, адже не отримали жодного лайку від експертів чи суперників.

Четверте випробування – показ за допомогою власного тіла. На обличчя кожної моделі натягнули маску, тож вони могли показати свій почерк лише за допомогою ходи і рухів.

Діна Абу Зейтер покинула шоу після невдалого дефіле. Їй компанію склала Валерія Гармаш.

У топ-15 увійшли: Діма Топоринський, Катерина Пальченко, Ярослава Крутова, Анна Троян, Аліса Головньова, Іван Кияниця, Дмитро Сукач, Максим Осадчук, Денис Ковальов, Сергій Гердов, Езеджі Джонсон, Юлія Дихан, Софія Беридзе, Єгор Степаненко, Яна Кутішевська.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 2 випуск дивитися онлайн – 4 випробовування

Відео завантажиться згодом

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Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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