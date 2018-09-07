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Топ-модель по-українськи 2 сезон 2 випуск: шоу покинули одразу 15 учасників

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Топ-модель по-українськи 2018 – 2 сезон 2 випуск: хто покинув шоу
Топ-модель по-українськи 2018 – 2 сезон 2 випуск: хто покинув шоу / 24 Канал

Другий випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи" вийшов 7 вересня 2018 року на Новому каналі. Учасники змагалися за право потрапити у топ-15 у чотирьох випробовуваннях. Та не всім вдалось пройти далі. Вже у цьому випуску проект залишили 15 моделей.

Прем'єра шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон відбулася о 19:00 на "Новому каналі". За тиждень зйомок шоу покинули 15 учасників.

Під час першого випробування "Дефіле-протест" експерти попрощалися одразу з 10-ма учасниками.

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Олександр Коробко, Діана Цимбал, Еріка Шиметова, Іван Кадило, Роман Нікуличев, Сергій Студенцов, Валерія Тітова, Максим Гаврилюк, Ліза Козачок, Макс Бондар – їх дефіле не відповідало настроям завдання.

Третє випробування – образ з власних речей, селфі та хештег теж не всім вдалось подолати. Вибули Віталій Удовика, Володимир Мацерський та Віталій Ярич – вони не отримали жодного лайку від суперників.

Четверте випробування – Діна Абу Зейтер покинула шоу після невдалого дефіле під час показу. Шоу Топ-модель по-українськи" покинула і Валерія Гармаш.

У топ-15 увійшли: Діма Топоринський, Катерина Пальченко, Ярослава Крутова, Анна Троян, Аліса Головньова, Іван Кияниця, Дмитро Сукач, Максим Осадчук, Денис Ковальов, Сергій Гердов, Езеджі Джонсон, Юлія Дихан, Софія Беридзе, Єгор Степаненко, Яна Кутішевська.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 2 випуск дивитися онлайн – 4 випробовування

Відео завантажиться згодом

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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